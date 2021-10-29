Мінсоцполітики на початку листопада профінансує субсидії за жовтень
Міністерство соціальної політики профінансує житлові субсидії за жовтень на початку листопада
Про це пресслужба Мінсоцполітики повідомила у Facebook.
Згідно з повідомленням, на початку листопада Мінсоцполітики здійснить фінансування для виплат субсидій за жовтень.
За словами заступника міністра соціальної політики Віталія Музиченка, відомство провело необхідні заходи для вчасної виплати субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг в опалювальному періоді.
У пресслужбі зазначили, що органи соціального захисту населення здійснюють розрахунок субсидій на опалювальний період в автоматичному режимі.
Наразі, за інформацією відомства, проведено обмін інформацією з Пенсійним фондом, податковими органами, організаціями-надавачами житлово-комунальних послуг для здійснення розрахунку субсидій та формування заявок на проведення їх фінансування за жовтень.
Станом на кінець жовтня майже 2,6 млн домогосподарств оформлено субсидії.
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