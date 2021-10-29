Мінсоцполітики на початку листопада профінансує субсидії за жовтень

Про це пресслужба Мінсоцполітики повідомила у Facebook.



Згідно з повідомленням, на початку листопада Мінсоцполітики здійснить фінансування для виплат субсидій за жовтень.



За словами заступника міністра соціальної політики Віталія Музиченка, відомство провело необхідні заходи для вчасної виплати субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг в опалювальному періоді.



У пресслужбі зазначили, що органи соціального захисту населення здійснюють розрахунок субсидій на опалювальний період в автоматичному режимі.



Наразі, за інформацією відомства, проведено обмін інформацією з Пенсійним фондом, податковими органами, організаціями-надавачами житлово-комунальних послуг для здійснення розрахунку субсидій та формування заявок на проведення їх фінансування за жовтень.

Станом на кінець жовтня майже 2,6 млн домогосподарств оформлено субсидії.