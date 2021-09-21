Мінсоцполітики відкрило реєстр для перевірки призначення житлових субсидій
Міністерство соціальної політики відкрило реєстр для перевірки громадянами призначення житловий субсидій
Про це у Facebook повідомила пресслужба Міністерства соціальної політики.
Згідно з повідомленням, громадяни можуть перевірити призначення житлової субсидії за даними Єдиного державного реєстру отримувачів житлових субсидій, який знаходиться у відкритому доступі.
Зазначається, що пошук у реєстрі здійснюється за адресою домогосподарства. Для користувачів доступна інформація про те, чи призначена субсидія домогосподарству, на який термін призначено субсидію, суми щомісячних нарахувань, а також місце знаходження особової справи - назва органу соціального захисту населення.
У пресслужбі додали, що інформація у реєстрі оновлюється один раз на місяць - на початку поточного місяця за попередній.
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