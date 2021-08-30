Мінцифри оголосило додатковий етап подачі заявок на субвенцію для підключення сіл до інтернету
Міністерство цифрової трансформації оголосило додатковий етап подання заявок на отримання інтернет-субвенції для під'єднання сіл до оптичного інтернет
Про це пресслужба Міністерства цифрової трансформації повідомила у Facebook.
Згідно з повідомленням, Мінцифри оголосило додатковий етап подання заявок на отримання інтернет-субвенції, які будуть профінансовані за рахунок нерозподіленого бюджету у розмірі 16,2 млн грн та можливих надлишків коштів, які не використають громади в межах поточних закупівель.
Зазначається, що громади, які не встигли подати заявки на отримання субвенції у червні або зробили це з помилками, можуть подати їх знову до 10 вересня через портал "Дія".
За даними Мінцифри, 670 територіальних громад отримали понад 483 млн грн для розбудови мережі оптичного інтернету. З них 510 громад оголосили тендери, а 112 - завершили проведення закупівель.
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