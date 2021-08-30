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Головна Економіка Мінцифри оголосило додатковий етап подачі заявок на субвенцію для підключення сіл до інтернету

Мінцифри оголосило додатковий етап подачі заявок на субвенцію для підключення сіл до інтернету

30 серпня, 2021 понедiлок
16:55

Міністерство цифрової трансформації оголосило додатковий етап подання заявок на отримання інтернет-субвенції для під'єднання сіл до оптичного інтернет

Про це пресслужба Міністерства цифрової трансформації повідомила у Facebook.

Згідно з повідомленням, Мінцифри оголосило додатковий етап подання заявок на отримання інтернет-субвенції, які будуть профінансовані за рахунок нерозподіленого бюджету у розмірі 16,2 млн грн та можливих надлишків коштів, які не використають громади в межах поточних закупівель.

Зазначається, що громади, які не встигли подати заявки на отримання субвенції у червні або зробили це з помилками, можуть подати їх знову до 10 вересня через портал "Дія".

За даними Мінцифри, 670 територіальних громад отримали понад 483 млн грн для розбудови мережі оптичного інтернету. З них 510 громад оголосили тендери, а 112 - завершили проведення закупівель.
 

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інтернет
субвенція
громади
села
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