Мінцифри оголосило додатковий етап подачі заявок на субвенцію для підключення сіл до інтернету

Про це пресслужба Міністерства цифрової трансформації повідомила у Facebook.



Згідно з повідомленням, Мінцифри оголосило додатковий етап подання заявок на отримання інтернет-субвенції, які будуть профінансовані за рахунок нерозподіленого бюджету у розмірі 16,2 млн грн та можливих надлишків коштів, які не використають громади в межах поточних закупівель.



Зазначається, що громади, які не встигли подати заявки на отримання субвенції у червні або зробили це з помилками, можуть подати їх знову до 10 вересня через портал "Дія".



За даними Мінцифри, 670 територіальних громад отримали понад 483 млн грн для розбудови мережі оптичного інтернету. З них 510 громад оголосили тендери, а 112 - завершили проведення закупівель.



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