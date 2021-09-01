Мінцифри пришвидшило розгляд заявок в е-системі будівництва

Про це у Facebook повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації.



"Мінцифра та партнери запускають новий алгоритм розгляду заявок в е-системі будівництва. Пріоритет заявки визначатиметься автоматиіно", - йдеться у повідомленні.



У пресслужбі пояснили, що раніше українці мали проблеми з недотриманням термінів надання держпослуг у сфері будівництва. Система дозволяла самостійно визначати пріоритетність у розгляді заявок, що приводило до затримок у відповідях та створювало корупційні ризики.



Зазначається, що цифровізація дозволить зробити цю послугу швидшою, прозорішою і комфортнішою. Оновлення систем не допустить продовження термінів надання послуг у сфері будівництва.



