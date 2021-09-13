Минулої доби росіяни в зоні ООС 10 разів порушили "тишу": загинув український військовий, ще троє поранені
У неділю, 12 вересня, російські війська у районі проведення операції Об'єднаних сил 10 разів порушили режим припинення вогню
Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.
Поблизу Нью-Йорка окупанти двічі обстріляли українські позиції зі станкових протитанкових гранатометів.
У напрямку Невельського загарбники вели вогонь із стрілецької зброї.
У районі населеного пункту Верхньоторецьке росіяни скоїли два обстріли, застосувавши протитанковий ракетний комплекс, ручні протитанкові гранатомети та великокаліберні кулемети.
Неподалік Причепилівки окупанти двічі обстріляли українські позиції із заборонених Мінськими домовленостями 120-мм мінометів.
У районі населених пунктів Катеринівка, Зайцеве та Золоте-4 російські військові вели вогонь із гранатометів різних систем і стрілецької зброї.
У результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, ще троє зазнали осколкових поранень, їх госпіталізовано. Стан здоров'я військових задовільний.
З початку доби 13 серпня станом на 7:00 зафіксовано одне порушення загарбниками режиму припинення вогню.
У районі населеного пункту Зайцеве російські окупаційні війська обстріляли українські позиції з гранатометів різних систем.
На ворожі обстріли українські військові відповіли вогнем.
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