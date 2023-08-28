Місія NASA Crew-7 із чотирма космонавтами успішно прибула на Міжнародну космічну станцію
У неділю, 27 серпня, космічний корабель SpaceX Crew-7 Dragon, запущений в рамках космічної місії NASA, пристикувався до космічної станції з чотирма астронавтами на борту
Про це повідомили в NASA.
"Стикування підтверджено для Crew-7! О 16:16 годині космічний корабель Dragon з чотирма космічними мандрівниками на борту прибув до МКС", - сказано у повідомленні.
Зазначається, що тепер команда астронавтів починає місію, яка триватиме близько шести місяців. При цьому вони будуть жити та працювати в орбітальній лабораторії NASA.
- Напередодні, 26 серпня, компанія SpaceX запустила місію Crew-7 для NASA з екіпажем із чотирьох осіб, які представляють чотири країни, до міжнародної космічної станції (МКС).
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