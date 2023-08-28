Місія NASA Crew-7 із чотирма космонавтами успішно прибула на Міжнародну космічну станцію

Про це повідомили в NASA.

"Стикування підтверджено для Crew-7! О 16:16 годині космічний корабель Dragon з чотирма космічними мандрівниками на борту прибув до МКС", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що тепер команда астронавтів починає місію, яка триватиме близько шести місяців. При цьому вони будуть жити та працювати в орбітальній лабораторії NASA.