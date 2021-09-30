Міськрада звільнила мера Запоріжжя

Про це йдеться на сайті органу самоврядування.

Депутати розглянули рішення про припинення повноважень та звільнення його з посади.

"Було проведене таємне голосування. У ньому взяли участь 50 депутатів. З них підтримали рішення про припинення повноважень міського голови - 45, проти голосували - 2, утримались - 3", - йдеться у повідомленні.

Депутати передали повноваження Буряка на секретаря міської ради Анатолія Куртєва.



Він виконуватиме повноваження міського голови до обрання нового мера.

Міський голова Запоріжжя Володимир Буряк написав заяву про звільнення.