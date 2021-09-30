Міськрада звільнила мера Запоріжжя
На позачерговій сесії міської ради Запоріжжя депутати підтримали рішення щодо зупинки повноважень міського голови Володимира Буряка
Про це йдеться на сайті органу самоврядування.
Депутати розглянули рішення про припинення повноважень та звільнення його з посади.
"Було проведене таємне голосування. У ньому взяли участь 50 депутатів. З них підтримали рішення про припинення повноважень міського голови - 45, проти голосували - 2, утримались - 3", - йдеться у повідомленні.
Депутати передали повноваження Буряка на секретаря міської ради Анатолія Куртєва.
Він виконуватиме повноваження міського голови до обрання нового мера.
- Міський голова Запоріжжя Володимир Буряк написав заяву про звільнення.
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