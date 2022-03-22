Місто не придатне для життя, бойові дії йдуть у всіх районах, окупанти намагаються прорватися до Києва, - депутатка про ситуацію в Ірпені
Депутатка Ірпінської міськради Віолетта Дворнікова розповіла, що місто не придатне для життя, адже російські окупанти намагаються прорватися до Києва і ведуть бойові дії в усіх районах Ірпеня
Політикиня зробила це в етері Еспресо.TV.
"Наразі через комендантську годину евакуація з Ірпеня не проводиться, але завтра, 23 березня, ми будемо активно працювати в цьому напрямку. Одразу хочу звернутися до всіх друзів мешканців, які наразі лишилися в місті і ще мають сумніви покинути Ірпінь. Прошу, докладіть усіх зусиль і вмовте їх виїхати, адже це надасть більше можливостей нашій армії відстояти й захистити місто. Ще раз закликаю ту невелику кількість людей: будь ласка, покиньте Ірпінь. Дайте можливість працювати нашим захисникам і не наражайте своє і життя волонтерів на небезпеку. Після звільнення Ірпеня, ми разом повернемося і відновимо наше рідне місто", - зазначила Дворнікова.
Депутатка також додала, що наразі бойові дії йдуть у всіх районах міста і на всіх напрямках: ворог шукає шлях до захоплення міста і просування до столиці України Києва.
"Зараз головною метою загарбників є подолання річки Ірпінь, яка стала для них перепоною на шляху до Києва. Спроби російських окупантів встановити понтонні переправи провалюються. ЗСУ та тероборона контролюють пересування ворога і дають гідну відсіч. Після підриву дамби і шлюзів річка Ірпінь продовжує підійматися, що є додатковою проблемою для ворога, але загрожує підтопленням міста. Хоча ми стоїмо і будемо стояти до кінця", - наголосила Віолетта Дворнікова.
Політикиня додала, що наразі вона не бачить Ірпеня як міста для життя, адже понад 3 тижні у місті немає комунікацій, зруйновано водоканал та Ірпінський РЕМ, кожен другий будинок палає.
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