Місто не придатне для життя, бойові дії йдуть у всіх районах, окупанти намагаються прорватися до Києва, - депутатка про ситуацію в Ірпені

Політикиня зробила це в етері Еспресо.TV.



"Наразі через комендантську годину евакуація з Ірпеня не проводиться, але завтра, 23 березня, ми будемо активно працювати в цьому напрямку. Одразу хочу звернутися до всіх друзів мешканців, які наразі лишилися в місті і ще мають сумніви покинути Ірпінь. Прошу, докладіть усіх зусиль і вмовте їх виїхати, адже це надасть більше можливостей нашій армії відстояти й захистити місто. Ще раз закликаю ту невелику кількість людей: будь ласка, покиньте Ірпінь. Дайте можливість працювати нашим захисникам і не наражайте своє і життя волонтерів на небезпеку. Після звільнення Ірпеня, ми разом повернемося і відновимо наше рідне місто", - зазначила Дворнікова.



Депутатка також додала, що наразі бойові дії йдуть у всіх районах міста і на всіх напрямках: ворог шукає шлях до захоплення міста і просування до столиці України Києва.



"Зараз головною метою загарбників є подолання річки Ірпінь, яка стала для них перепоною на шляху до Києва. Спроби російських окупантів встановити понтонні переправи провалюються. ЗСУ та тероборона контролюють пересування ворога і дають гідну відсіч. Після підриву дамби і шлюзів річка Ірпінь продовжує підійматися, що є додатковою проблемою для ворога, але загрожує підтопленням міста. Хоча ми стоїмо і будемо стояти до кінця", - наголосила Віолетта Дворнікова.



Політикиня додала, що наразі вона не бачить Ірпеня як міста для життя, адже понад 3 тижні у місті немає комунікацій, зруйновано водоканал та Ірпінський РЕМ, кожен другий будинок палає.

Нагадаємо, у Демидові Київської області, де точаться активні бої українських захисників з російськими окупантами, є загроза повного затоплення села через руйнування греблі на річці Ірпінь.

У Бучі на Київщині російський військовий вбив багатодітного батька на очах у його 14-річного сина.