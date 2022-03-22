У Бучі російський окупант розстріляв багатодітного батька на очах у сина

Про це повідомляє Національна дитяча спеціалізована лікарня Охматдит у facebook.

Трагедія сталася 17 березня, коли 14-річний Юрій Нечепуренко разом із батьком попрямував у центр окупованого міста за гуманітарною допомогою та ліками.

"Ми їхали на велосипедах, коли з-за будинку вийшов російський військовий. Ми зупинилися, підняли руки, сказали, що в нас немає зброї. Але солдат почав стріляти по батьку. Він впав. Далі військовий почав стріляти по мені, дві кулі потрапили в руку. Я повалився на землю. Солдат ще вистрелив в капюшон, але куля не зачепила голову",— розповів Юрій, який зараз перебуває на лікуванні у Охматдиті. Він отримав кульове поранення в руку, передпліччя та палець.

Хлопець кілька хвилин пролежав на землі, а коли російський військовий пішов, він побіг до найближчого притулку, де йому надали першу медичну допомогу, а потім дістався додому та розказав сім’ї, що батька вбили. Руслану Нечепуренку було 47 років.

Два дні родина не могла забрати тіло батька. Коли це вдалося, з'ясувалося, що окупанти поцупили телефон, гаманець і ключі від дому. Дружина убитого розповіла, що росіянин стріляв прицільно - у серце та голову. Родині довелося поховати батька на подвір‘ї свого будинку.

19 березня матері з трьома синами вдалося виїхати з Бучі через "зелений коридор".



Нагадаємо, 22 березня у Тростянці Сумської області російські військові вбили пенсіонерку та поранили її чоловіка, коли вони їхали на велосипедах до лікарні.

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