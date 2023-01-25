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"Місцеві розбірки, які перекладаються на відносини держав": експерт-міжнародник про заяви угорців щодо нібито утисків меншини на Закарпатті

25 січня, 2023 середа
10:24
Світ Україна-Угорщина

Ситуація з нібито утисками угорців на Закарпатті багатошарова і треба мати терпіння і знання, щоб пояснювати це українській громадськості та західним партнерам

Про це заявив директор Інституту Центральноєвропейської стратегії Дмитро Тужанський в етері Еспресо.

"У Мукачівській ОТГ рішенням місцевої влади було знято у двох селах прапори та таблички угорською мовою. Прапори, як громада каже, нацменшини. Ці прапори ідентичні до прапора Угорщини. За законом, громада може використовувати ці символи, як символи громади. Там ще звільнили директора школи. Насправді це політичні розбірки місцеві між командою угорців та Віктором Балогою. Це погано, бо це все перекладається на міждержавні відносини", - зазначив експерт.

Він також наголосив на тому, що все це відбувається за 10 днів до саміту "Україна - ЄС".

"Там будуть обговорюватися закон про нацменшини.  І ми знову почуємо риторику Будапешта, вони будуть мати докази. Хто буде розбиратися, що це тільки у Мукачівській ОТГ тільки індивідуальний конфлікт. Ситуація багатошарова, локалізована і треба мати терпіння і знання, щоб пояснювати це українській громадськості та нашим західним партнерам", - підсумував Тужанський.

  • У селах Форнош і Дерцен Мукачівської громади зі старостатів зняли угорські прапори, в Угорщині назвали це утисками угорців.

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Закарпаття
Угорщина
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