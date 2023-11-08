Міжнародна організація фіксує рекордно низький показник виробництва вина у світі

Про це повідомила Міжнародна організація винограду та вина (OIV).

Виробництво досягло 244,1 млн гектолітрів, що на 7% менше, ніж у 2022 році.

"Знову екстремальні кліматичні умови, такі як ранні заморозки, сильні опади та посуха, суттєво вплинули на виробництво світових виноградників", — заявили в організації.

В Австралії, Аргентині, Чилі, Південній Африці та Бразилії виробництво впало на 10-30%.

Італія втратила звання найкращого світового виробника, оскільки її виробництво впало на 12%, що дозволило Франції повернути першість, тому що її виробництво залишилось стабільним.

Іспанія зберегла свою позицію третього за величиною виробника вина у світі, хоча її виробництво впало на 14% і на 19% нижче середнього показника за п'ять років.

Перевагою галузі є те, що вона може допомогти зменшити ринковий дисбаланс. У "контексті, коли глобальне споживання падає, а запаси високі в багатьох регіонах світу, очікуване низьке виробництво може привести до рівноваги на світовому ринку", – сказали в OIV.

Хоча в організації говорять про екстремальні погодні явища, що впливають на виробництво, вони припускають, що це може бути пов'язано зі зміною клімату. Спеціалісти з питань впливу зміни клімату на сільське господарство кажуть, що збитки в Італії спричинені тим, що оброблені землі не можуть поглинати воду так добре, як природний ґрунт. Вони наголошують, що екстремальні погодні явища частішають, з хвилями спеки або періодами дощів, які вражають певні регіони, зокрема пліснявою.