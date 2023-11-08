Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ Міжнародна організація фіксує рекордно низький показник виробництва вина у світі

Міжнародна організація фіксує рекордно низький показник виробництва вина у світі

8 листопада, 2023 середа
04:02
Світ

Світове виробництво вина 2023 року впало до найнижчого показника, починаючи з 1961 року, оскільки виноградники постраждали від екстремальних погодних явищ

Про це повідомила Міжнародна організація винограду та вина (OIV).

Виробництво досягло 244,1 млн гектолітрів, що на 7% менше, ніж у 2022 році.

"Знову екстремальні кліматичні умови, такі як ранні заморозки, сильні опади та посуха, суттєво вплинули на виробництво світових виноградників", — заявили в організації.

В Австралії, Аргентині, Чилі, Південній Африці та Бразилії виробництво впало на 10-30%.

Італія втратила звання найкращого світового виробника, оскільки її виробництво впало на 12%, що дозволило Франції повернути першість, тому що її виробництво залишилось стабільним.

Іспанія зберегла свою позицію третього за величиною виробника вина у світі, хоча її виробництво впало на 14% і на 19% нижче середнього показника за п'ять років.

Перевагою галузі є те, що вона може допомогти зменшити ринковий дисбаланс. У "контексті, коли глобальне споживання падає, а запаси високі в багатьох регіонах світу, очікуване низьке виробництво може привести до рівноваги на світовому ринку", – сказали в OIV.

Хоча в організації говорять про екстремальні погодні явища, що впливають на виробництво, вони припускають, що це може бути пов'язано зі зміною клімату. Спеціалісти з питань впливу зміни клімату на сільське господарство кажуть, що збитки в Італії спричинені тим, що оброблені землі не можуть поглинати воду так добре, як природний ґрунт. Вони наголошують, що екстремальні погодні явища частішають, з хвилями спеки або періодами дощів, які вражають певні регіони, зокрема пліснявою.

  • Експерти проаналізували 180 статей про вплив зміни клімату на смертність і дійшли висновку, що приблизно протягом наступного століття від кліматичних катастроф може загинути мільярд людей.
Економіка
клімат
аграрії
Читайте також:
корабель рф
7 листопада, 2023 вiвторок
Британська розвідка оцінила, які наслідки для РФ матиме український удар по кораблю "Аскольд" у Керчі
Газпром
5 листопада, 2023 неділя
РФ, Казахстан, Киргизстан та Узбекистан готуються укласти угоду про поставку газу на 15 років
Білий дім
7 листопада, 2023 вiвторок
Білий дім закликає конгрес підтримати запит Байдена про $11,8 млрд на потреби України
Київ
+10°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.11
    Купівля 37.11
    Продаж 37.68
  • EUR
    Купівля 39.54
    Продаж 40.45
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, середа
8 листопада
04:35
МВФ
Розвиток економіки України визначатиметься інтенсивністю війни, - МВФ
04:15
газ
Фінляндія планує заборонити імпортувати скраплений природний газ з Росії
03:33
Молдова надаватиме безоплатну медичну допомогу для дітей біженців з України
03:05
російські окупанти
РФ попри санкції купила в ЄС і США 7,3 тис. одиниць вогнепальної зброї і 8 млн патронів, - ЗМІ
02:40
Ілон Маск
Маск шукає добровольця, щоб вбудувати в мозок комп'ютер
02:31
Сенат США
У Сенаті США заблокували проєкт допомоги Ізраїлю, що не включає допомогу Україні
01:52
Авдіївка, коксохімічний комбінат
Україна евакуювала з Авдіївського коксохімічного заводу 16 останніх співробітників
01:40
ЗСУ загиблі
Добровольця з Латвії, який загинув під Лиманом, поховали на батьківщині
01:08
Прапор США
Держдеп США назвав позицію Зеленського про недоречність виборів під час війни відповідною Конституції
00:27
посівна аграрії
Україна отримає від Світового банку $700 млн на гранти і кредити для сільгоспвиробників
00:12
Інфографіка
Ліга чемпіонів: який вигляд має таблиця групи "Шахтаря" після сенсаційної перемоги над "Барселоною"
00:09
Володимир Зеленський
Зеленський: готуємо подальші кроки після звіту ЄС про виконання Україною рекомендацій Єврокомісії
2023, вiвторок
7 листопада
23:59
Оновлено
Араухо (праворуч), Барселона - Шахтар
"Мілан" переміг ПСЖ, а "Шахтар" - "Барселону". Результати усіх матчів ЛЧ 7 листопада
23:22
Латвія
Російський літак порушив простір Латвії, МЗС викликало представника РФ
23:03
Оновлено
Діпфейк з Валерієм Залужним
Мережею шириться діпфейк із нібито Залужним і закликом до збройного повстання
22:29
Загибель помічника Залужного Чистякова
Розслідувати загибель помічника Залужного Частякова доручили ДБР
22:17
Африканська чума свиней
На Полтавщині виявили африканську чуму свиней
22:02
евакуація
З Гази евакуювали першу групу українців, - Суспільне
21:41
Георгій Судаков та Рональд Араухо (праворуч), Шахтар - Барселона
"Шахтар" сенсаційно обіграв "Барселону" в Лізі чемпіонів
21:41
Данило Сікан проти Рональда Араухо (праворуч), Шахтар - Барселона
"Шахтар" - "Барселона" 1:0. Онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів
21:37
Ексклюзив
Дзозеф Байден та Сі Цзіньпін
​​Тиск на РФ і форма мирного співіснування: дипломат Огризко про можливі результати зустрічі Байдена та Сі
21:29
Дмитро Кулеба
Є сигнал із Єврокомісії щодо відкриття перемовин про вступ України в ЄС у грудні, - Кулеба
21:27
коронавірус
В Україні зареєстрували перший випадок коронавірусу різновиду "Пірола"
21:02
Coca-Cola
Парламент Туреччини прибрав продукти Coca-Cola та Nestle зі своїх ресторанів за нібито підтримку Ізраїлю
20:59
Ексклюзив
російська армія, мобілізація
Майор запасу НГУ розповів, яка кількість солдатів РФ перебуває на лінії фронту
20:58
Аналітика
Сергій Згурець
Деталі та наслідки атаки по заводу "Залив" у Керчі та влучання в російський ракетний корвет "Аскольд". Колонка Сергія Згурця
20:11
Оновлено
Нідерланди перекинули у Румунію перші F-16 для навчання пілотів з України
20:05
"Шахтар", Ліга чемпіонів
"Шахтар" домовився про благодійний матч у Японії
20:01
OPINION
Галина Пагутяк
Зближення з історією
19:48
окупанти
РФ на чотирьох напрямках вела безуспішні штурмові дії, - Генштаб
19:21
Вадим Гутцайт
Міністр спорту Гутцайт утратить свою посаду, - нардеп Железняк
19:20
Оновлено
Угорщина - ЄС
Мовне питання: Угорщина планує накласти вето на переговори про вступ України до ЄС, Кулеба відреагував
19:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 622-го дня війни: вибухи в Донецьку, атака дронів на Крим та успіхи ЗСУ на Херсонщині
18:55
Зустріч Махмуда Аббаса та Ентоні Блінкена в Аммані
На президента палестинської національної адміністрації Махмуда Аббаса здійснено замах: поранено охоронця
18:43
Нікопольщина, обстріл
РФ вдарила дронами та артилерією по Нікопольщині. Пошкоджено 27 будинків, поранено жінку
18:30
Огляд
пункт пропуску на кордоні з Польщею
Польські перевізники блокують кордон: причини та можливі рішення
18:28
Уряд спростив оформлення тимчасового дозволу на виїзд дитини за кордон
18:11
Ексклюзив
крилата ракта "Калібр"
У Defence Express спрогнозували інтенсивність ворожих ракетних ударів по Україні взимку
18:07
Прем’єр-міністр Португалії Антоніу Кошта, Ірпінь
Прем'єр Португалії подав у відставку після обшуків у справі щодо корупції
18:06
Ексклюзив
за Путіна
Політолог назвав відсоток росіян, які будуть голосувати за Путіна
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV