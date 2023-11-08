Міжнародна організація фіксує рекордно низький показник виробництва вина у світі
Світове виробництво вина 2023 року впало до найнижчого показника, починаючи з 1961 року, оскільки виноградники постраждали від екстремальних погодних явищ
Про це повідомила Міжнародна організація винограду та вина (OIV).
Виробництво досягло 244,1 млн гектолітрів, що на 7% менше, ніж у 2022 році.
"Знову екстремальні кліматичні умови, такі як ранні заморозки, сильні опади та посуха, суттєво вплинули на виробництво світових виноградників", — заявили в організації.
В Австралії, Аргентині, Чилі, Південній Африці та Бразилії виробництво впало на 10-30%.
Італія втратила звання найкращого світового виробника, оскільки її виробництво впало на 12%, що дозволило Франції повернути першість, тому що її виробництво залишилось стабільним.
Іспанія зберегла свою позицію третього за величиною виробника вина у світі, хоча її виробництво впало на 14% і на 19% нижче середнього показника за п'ять років.
Перевагою галузі є те, що вона може допомогти зменшити ринковий дисбаланс. У "контексті, коли глобальне споживання падає, а запаси високі в багатьох регіонах світу, очікуване низьке виробництво може привести до рівноваги на світовому ринку", – сказали в OIV.
Хоча в організації говорять про екстремальні погодні явища, що впливають на виробництво, вони припускають, що це може бути пов'язано зі зміною клімату. Спеціалісти з питань впливу зміни клімату на сільське господарство кажуть, що збитки в Італії спричинені тим, що оброблені землі не можуть поглинати воду так добре, як природний ґрунт. Вони наголошують, що екстремальні погодні явища частішають, з хвилями спеки або періодами дощів, які вражають певні регіони, зокрема пліснявою.
- Експерти проаналізували 180 статей про вплив зміни клімату на смертність і дійшли висновку, що приблизно протягом наступного століття від кліматичних катастроф може загинути мільярд людей.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.11 Купівля 37.11Продаж 37.68
- EUR Купівля 39.54Продаж 40.45
- Актуальне
- Важливе