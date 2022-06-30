Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордери на арешт трьох учасників російсько-грузинської війни
Палата попереднього провадження Міжнародного кримінального суду видала публічні ордери на арешт учасників російсько-грузинської війни 2008 року Михайла Міндзаєва, Гамлета Гучмазова і Давида Санакоєва
Про це повідомляє офіційний сайт суду.
"Існують достатні підстави вважати, що цивільних осіб, яких вважали етнічними грузинами, заарештовували в південноосетинській частині Грузії, згодом затримували, жорстоко поводилися та тримали в суворих умовах у слідчому ізоляторі в Цхінвалі, перш ніж вони використовувалися Росією як інструмент для переговорів і для обміну полоненими", – йдеться в повідомленні.
Михайло Міндзаєв – громадянин Росії, був старшим офіцером МВС Росії та самопроголошеним міністром внутрішніх справ невизнаної Південної Осетії. Гамлет Гучмазов – громадянин Росії та, ймовірно, Грузії. На той час був начальником слідчого ізолятора. Давид Санакоєв – уродженець Цхінвалі, якого називали "омбудсменом" у самопроголошеній Південній Осетії. Всіх трьох звинувачують у воєнних злочинах – незаконному ув’язненні, тортурах та нелюдському поводженні, посяганні на особисту гідність, захопленні заручників та незаконному переміщенні цивільних осіб, вчинених в 2008 році.
- Нагадаємо, 29 червня Європейський суд з прав людини взяв до розгляду позов України проти Росії щодо воєнних злочинів росіян.
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