English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна Світ Міжпарламентський альянс з питань Китаю оприлюднив план реагування на політику Пекіна

Міжпарламентський альянс з питань Китаю оприлюднив план реагування на політику Пекіна

15 вересня, 2022 четвер
20:20
Світ Учасники конференції IPAС

Комюніке Альянсу (IPAC) ухвалили одноголосно на найбільшій конференції, у якій взяли участь понад 60 законодавців із 30 країн

Про це йдеться на офіційному сайті Альянсу.

За словами сенатор Джеймса Патерсона, співголови IPAC від Австралії, "цей документ визначає чіткий шлях, щоб допомогти демократіям протистояти примусу та залякуванню з боку Пекіна. Лише спільними зусиллями ми можемо зберегти та підтримувати цінності, які нам дорогі, і які були оплачені жертвами попередніх поколінь. Ми зміцнили наш Альянс, ніж будь-коли, сповнені рішучості продовжувати та поглиблювати співпрацю в рамках цієї надзвичайної мережі та сповнені рішучості реалізувати це важливе комюніке в кожній із наших країн". 

IPAC у комюніке констатує подальше погіршення стану справ з дотриманням основоположних прав і свобод людини у Китаї.

"Уряд КНР продовжує відмовляти своїм громадянам у свободі вираження поглядів, думки, совісті та релігії, водночас практикуючи масове стеження, свавільні затримання та зникнення противників свого правління. Ми особливо підкреслюємо масштабні порушення прав людини в Уйгурському регіоні", - йдеться у документі.

Також Міжнародний альянс наголошує на агресивній зовнішній політиці КНР, особливо щодо незалежного Тайваню.

IPAC категорично засудив позицію Пекіна щодо агресивної війни Росії проти України. "КНР заявила, що "немає меж" для дружби між Москвою та Пекіном, поглибила торговельні зв’язки між двома країнами та працювала над посиленням російської пропаганди та дезінформації всередині країни та в усьому світі через свої розлогі контрольовані державою ЗМІ, які піддаються цензурі", - сказано у документі.

Альянс пропонує конкретні кроки, аби змінити таку поведінку офіційного Пекіна. Зокрема йдеться про створення механізму експортного контролю та перевірки суб’єктів КНР, які надавали підтримку військовому та оборонно-промисловому комплексу Росії; запровадження санкцій, включаючи заморожування активів, щодо організацій КНР, які підтримують російський військовий і оборонно-промисловий комплекс або сприяють російським стратегіям дезінформації та пропаганди на міжнародному рівні; розслідування та розгляд вторинних санкцій проти організацій КНР, які продовжують працювати з російськими організаціями, на які поширюються міжнародні режими санкцій. 

Серед підписантів комюніке співголови IPAC від України — народні депутати Микола Княжицький та Олександр Мережко. 

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Україна
Китай
Микола Княжицький
Тайвань
війна з Росією
Читайте також:
15 вересня, 2022 четвер
Володимир Зеленський потрапив у ДТП, справу розслідують правоохоронці
Володимир Сунгоркін
14 вересня, 2022 середа
У Росії раптово помер один з головних кремлівських пропагандистів
Путін Шольц
13 вересня, 2022 вiвторок
Шольц півтори години вмовляв Путіна вивести війська з України. Російський президент повторював звичні тези про агресивність Києва
Київ
+15°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.87
    Купівля 39.87
    Продаж 40.77
  • EUR
    Купівля 39.59
    Продаж 40.76
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, четвер
15 вересня
20:54
Пожежа на КПП у Бєлгородщині
На кордоні України з Бєлгородською областю горів КПП
20:46
Антоніу Гутерріш
Обговорюється експорт російського аміаку через Україну, - Генсек ООН
20:45
Президент Киргизстану принизив Путіна, змусивши чекати
Президент Киргизстану зневажив Путіна, змусивши чекати перед спільним брифінгом
20:43
Сергій Аксьонов
Кримський гауляйтер Аксьонов підтримав Кадирова й обіцяє "батальйони добровольців" для війни з Україною
20:27
На фото ракета, яку збила українська ППО
У Криму неспокійно: в Євпаторії спрацювала ППО, а в Армянську вибух, - ЗМІ
20:27
стартап
США запустили фонд, який допоможе зібрати кошти на українські стартапи
20:17
Міністри закордонних справ Молдови, Румунії та України запускають тристоронній формат взаємодії
Міністри закордонних справ Молдови, Румунії та України запускають тристоронній формат взаємодії
20:15
Путін і Сі Цзіньпін
Путін зустрівся з очільником Китаю і подякував за "збалансовану позицію" щодо України
19:51
заборона ОПЗЖ
В Україні остаточно заборонили діяльність ОПЗЖ
19:50
Юлія Паєвська ("Тайра")
Тайра свідчила у США про жахи російського полону
19:47
підбита російська техніка
Склади, ППО, ЗРК, логістика та жива сила. Авіація та ракетні війська ЗСУ здійснили понад 30 ударів по ворогу
19:47
ЗАЕС і МАГАТЕ
У МАГАТЕ ухвалили резолюцію з вимогою до Росії вивести війська із ЗАЕС
19:40
Ексклюзив
Полонені росіяни
У росіян стався обвал командної вертикалі, першими тікають командири, - військовий експерт Киричевський
19:37
знищена російська техніка
Відведено і розформовано: після боїв на Харківщині знищено два стрілецькі полки окупантів, - Генштаб ЗСУ
19:29
Джавелін
У США уклали контракт на поставку понад 1800 Javelin, частина з яких піде в Україну
19:28
Зеленський
Учасник ДТП із президентським автомобілем був "під стимуляторами" – Подоляк
19:25
мавпяча віспа
В Україні зареєстрували перший випадок віспи мавп
19:17
Ані Лорак
"Швидко перевзулась". Під тиском обурених українців у Європі почали скасовувати концерти Ані Лорак
19:16
Військова журналістика
Російські пропагандисти підірвалися на окупованому Запоріжжі
19:16
Роджер Федерер
Тенісист Роджер Федерер оголосив про закінчення кар'єри
19:15
на фото: зруйнований дім
Били ракетами, авіацією та РСЗВ. Від обстрілів окупантів постраждали 20 населених пунктів України
19:05
Урсула фон дер Ляєн
Процес приєднання триває успішно. Урсула фон дер Ляєн оцінила темпи євроінтерграції України
19:05
гуманітарна допомога
 Мости,  генератори  і ноутбуки для школярів: Франція передасть Україні необхідну допомогу
19:00
російський окупант
Камери для полонених з іконами: на Харківщині ЗСУ показали штаб окупантів
18:53
Рамзан Кадиров
США запроваджують санкції проти Кадирова та його родини
18:52
ракети великої дальності ATACMS
США остерігаються надавати Україні ракетні системи ATACMS, - CNN
18:51
wizzair
Ретельно оцінили ризики. Wizz Air підтвердив переліт літака з аеропорту "Львів"
18:39
Київ
На Київщині у кар'єрі завтра проводитимуть вибухові роботи
18:37
Ексклюзив
Віктор Ягун
Російські військові масово вишукують лазівки, щоб не потрапити на фронт, - генерал-майор СБУ Ягун
18:34
на фото: Володимир Зеленський і Урсула фон дер Ляєн
Зеленський обговорив питання енергетичної безпеки з Урсулою фон дер Ляєн
18:30
COVID
У столиці за місяць кількість хворих на COVID-19 зросла у понад 7 разів
18:27
Зеленський пригостив Урсулу фон дер Ляєн кавунами й динями з деокупованої території Херсонщини
18:23
Антивоєнний мітинг у Росії
У Росії антивоєнні протести засуджує лише 38% громадян, а свободу слова підтримує майже 60%, - опитування "Левада-центр"
18:22
окупанти Маріуполь
Усіх відправили на фронт: в окупованій Горлівці не залишилося чоловіків, - розвідка
18:16
Оновлено
Ракетний удар по гідротехнічних спорудах. Кривий Ріг
Росіяни знову вдарили ракетами по Кривому Рогу: приліт у районі гідротехнічних споруд
18:11
Президент Фінляндії Саулі Нііністьо
Президент Фінляндії пропонує скасувати спрощений візовий режим для росіян, які купують нерухомість у країні
18:00
Росія вдарила по Кіровоградщині ракетами, одну з них збила ППО
17:58
Путін та Сі Цзіньпін
Сі Цзіньпін і Путін хочуть створити новий світовий порядок, але невдача Росії в Україні може зіпсувати їхні плани, - CNN
17:55
Маріуполь
"Як печерні люди – без води та світла": мешканці окупованого Маріуполя вийшли на протести
17:53
екстренка
USAID надасть Україні $33 млн у наступні 5 років
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV