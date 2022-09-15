Про це йдеться на офіційному сайті Альянсу.

За словами сенатор Джеймса Патерсона, співголови IPAC від Австралії, "цей документ визначає чіткий шлях, щоб допомогти демократіям протистояти примусу та залякуванню з боку Пекіна. Лише спільними зусиллями ми можемо зберегти та підтримувати цінності, які нам дорогі, і які були оплачені жертвами попередніх поколінь. Ми зміцнили наш Альянс, ніж будь-коли, сповнені рішучості продовжувати та поглиблювати співпрацю в рамках цієї надзвичайної мережі та сповнені рішучості реалізувати це важливе комюніке в кожній із наших країн".

IPAC у комюніке констатує подальше погіршення стану справ з дотриманням основоположних прав і свобод людини у Китаї.

"Уряд КНР продовжує відмовляти своїм громадянам у свободі вираження поглядів, думки, совісті та релігії, водночас практикуючи масове стеження, свавільні затримання та зникнення противників свого правління. Ми особливо підкреслюємо масштабні порушення прав людини в Уйгурському регіоні", - йдеться у документі.

Також Міжнародний альянс наголошує на агресивній зовнішній політиці КНР, особливо щодо незалежного Тайваню.

IPAC категорично засудив позицію Пекіна щодо агресивної війни Росії проти України. "КНР заявила, що "немає меж" для дружби між Москвою та Пекіном, поглибила торговельні зв’язки між двома країнами та працювала над посиленням російської пропаганди та дезінформації всередині країни та в усьому світі через свої розлогі контрольовані державою ЗМІ, які піддаються цензурі", - сказано у документі.

Альянс пропонує конкретні кроки, аби змінити таку поведінку офіційного Пекіна. Зокрема йдеться про створення механізму експортного контролю та перевірки суб’єктів КНР, які надавали підтримку військовому та оборонно-промисловому комплексу Росії; запровадження санкцій, включаючи заморожування активів, щодо організацій КНР, які підтримують російський військовий і оборонно-промисловий комплекс або сприяють російським стратегіям дезінформації та пропаганди на міжнародному рівні; розслідування та розгляд вторинних санкцій проти організацій КНР, які продовжують працювати з російськими організаціями, на які поширюються міжнародні режими санкцій.

Серед підписантів комюніке співголови IPAC від України — народні депутати Микола Княжицький та Олександр Мережко.