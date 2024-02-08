Ніхто не буде шукати резервістів і відправляти в Україну, але можливі делікатні адміністративні рішення, - польський депутат про мобілізацію
Голова Комітету у закордонних справах Сейму Польщі Павел Коваль прокоментував питання мобілізації та механізми повернення українців з країн ЄС для захисту своєї держави
Про це йдеться в його інтерв'ю виданню Sestry.eu
"Якщо ми шукаємо хороші сценарії для України, то питання в тому, чи зможе українська влада провести ефективну мобілізацію. І про це багато говорять зараз на Заході". - зазначає Павел Коваль.
На питання про механізми повернення додому для захисту країни українців, які виїхали за кордон, які може передбачати новий закон про мобілізацію, та можливої допомоги з боку країн ЄС та Польщі зокрема для активізації цього процесу, депутат Сейму відповів наступне:
"З таких питань повинен висловлюватися уряд, але моя точка зору наступна: це делікатна справа. Якщо буде велика активність української влади в окремих країнах ЄС, то уряди цих країн обов’язково виправдають очікування. Але було б погано, якби ми зараз поставили питання так, що саме уряди країн ЄС відповідають за мобілізацію в Україні. Якщо буде запит української влади, то буде і готовність європейських країн м’яко підтримати процес. Але це відповідальність українського уряду, її не можна перекладати, наприклад, на уряди у Південній Європі".
Якщо ж з боку уряду України таки надійде такий запит, то, на думку Коваля, ніхто не буде шукати резервістів і відправляти їх в Україну: мова не про це. "Я припускаю, що можна буде застосовувати делікатні адміністративні рішення — виключно законні. Питання мобілізації — це насамперед питання відносин між українською державою та українськими громадянами. І форми підтримки з боку Заходу потрібно запроваджувати дуже делікатно, щоб не перестаратись", - вважає Павел Коваль.
Повний текст інтерв'ю тут.
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Верховна Рада України на засіданні 7 лютого підтримала в першому читанні урядовий законопроєкт №10449 про посилення мобілізації
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