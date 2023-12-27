Мобілізація, демобілізація, ТЦК та ситуація на фронті: головні тези Валерія Залужного

Про головні тези, які прозвучали від Валерія Залужного, розповідає Еспресо.

"Те, що відбувається зараз, – це не є якимось шоу, за яким спостерігають зі сторони і цікавляться, який там рахунок, а що там, а що завтра буде, що післязавтра", – Залужний.

Мобілізація

Як зазначив головнокомандувач, сьогодні не йдеться про одномоментну мобілізацію, вона буде поділена на періоди. Попри те, що конкретні цифри називати відмовився, Залужний пояснив, що передовсім ЗСУ, формуючи свої потреби, враховує декілька важливих чинників – це ресурс, зброя, боєприпаси та безпосередньо люди.

"Збройні Сили воюють безпосередньо. Для того, щоб воювати, у них є Міністерство оборони, яке, відповідно, реагує на наші запити й займається задоволенням наших потреб, зокрема і в людях", – каже він і додає, що враховуються і завдання, які виконуватимуть у новому році військові.

Генерал також підкреслив, що зараз Україна має чималі можливості для навчання бійців, які надають, зокрема, і партнери:

"Партнери приділяють цьому дуже-дуже велику увагу, і фактично сьогодні наші можливості в цьому, можна сказати, навіть не обмежені, ми можемо там готувати на сьогодні до 10 бригад повного складу. Вести підготовку на цих полігонах. І ми такі способи, звісно, використовуємо".

Демобілізація та ротація

За словами Залужного, Генштаб погодив з Міністерством оборони демобілізацію військових через 36 місяців після початку служби. Проте тут також впливатимуть окремі фактори.

"Разом з Міністерством оборони ми погодилися на цифру 36 місяців, сподіваючись на два моменти. Перше – про те, що не буде загострення на фронті, це раз. І по-друге, найголовніше, що цих людей через 36 місяців буде ким замінити, – зазначив генерал. – Я сподіваюся на те, що все ж таки через 36 місяців ми впораємося із завданням, щоб замінити тих людей, які дійсно в надскладних умовах виконують свою роботу. І, звісно, я погоджуюся з тим, що після того, як вони будуть демобілізовані, їм потрібен деякий час для того, щоб відпочити".

Як каже Залужний, підготувати необхідний для заміни людський ресурс є достатньо часу, коли йдеться про демобілізацію 2025 року. Для цього розпочати призов та підготовку необхідно вже наступного року.

Що ж до проблеми із ротаціями, які мали б відбуватися кожні 6 місяців, головнокомандувач зазначив, що ситуація буває різна.

"Я вимагаю від командирів на місцях, щоб вони робили все можливе й неможливе для того, щоб здійснювати ротацію в підрозділі в межах військової частини, але законодавчо прописувати, що ми будемо рухатися от таким чином, повірте моєму 30-річному досвіду служби в Збройних Силах України, майже 10 років війни, що це поки що, скажімо так, обман, який, мабуть, нереальний у нинішніх умовах", – наголошує він.

Фото: Koord_shtab

Служба строковиків

Разом із тим Залужний підтримав звільнення військовослужбовців строкової служби, яких не демобілізували через воєнний стан раніше.

"Станом на літо ми були не готові звільнити строковиків. Але десь наприкінці листопада це вже була наша абсолютна пропозиція. Ми звернулися до Міністерства оборони щодо того, щоб строковиків звільнити з військової служби", – додав головнокомандувач.

Електронні повістки

Як говорить генерал, такої пропозиції ні Генштаб, ані Збройні Сили України не вносили, оскільки навіть не мають можливості оцінити реальність видачі повісток таким способом. Проте не заперечуватимуть будь-якому способу, який зможе забезпечити потребу в людях.

"Ми раді любому способу, який забезпечить нашу потребу в людях. Якщо внаслідок електронних повісток ми їх отримаємо, це буде дуже добре, якщо це буде здійснено якимось іншим чином, також це дуже добре", – пояснює він.

Робота ТЦК

На думку Залужного, якби ТЦК працювали так, як потрібно, тоді б не довелося обговорювати законопроєкт про мобілізацію. Тож їхньою роботою він не задоволений.

"Для роботи у ТЦК необхідно мати певний набір знань, набір навичок і, найголовніше, набір умінь, який дозволяє керівнику ТЦК виконувати свої обов'язки як поза межами ТЦК, так і всередині цього організму. Але станом на сьогодні можливості щодо прийому особового складу в територіальних центрах комплектування ми не втратили", – зазначив генерал.

Ситуація на фронті: Авдіївка та знищена Мар'їнка

Як вважає Залужний, не варто створювати "шоу зі скорботою" навколо певного населеного пункту. Противник має можливість концентрувати сили та артилерію на певному напрямку, і вони можуть зробити так, що з міста буде те, що трапилося з Бахмутом.

"Нам дорогий кожен клаптик нашої землі, – переконує він. – Чи то Бахмут, чи то Авдіївка. Ми будемо обороняти рівно стільки, скільки в нас вистачить сил для того, щоб це робити. Якщо сил буде недостатньо, ми будемо бачити, що краще зберегти людей, звісно, ми таке рішення приймемо. І збережемо людей, а потім відвоюємо".

Щодо Мар'їнки, то станом на зараз, за словами генерала, вона просто знищена:

"Ми захищаємо кожний клаптик нашої землі. Але коли на цьому вузенькому клаптику ворожі снаряди починають перекопувати це місце разом із камінням, із землею та нашими бійцями, – життя наших бійців нам важливіше. Тому в Мар’їнці, яка трималася майже два роки, вулиця за вулицю, будинок за будинок, наші війська ще перебувають у північній її частині, вони підготували оборонний рубіж поза цим населеним пунктом, але я можу сказати, що цього населеного пункту вже не існує".

Військові плани на 2024 рік

Головнокомандувач переконаний, що наступний рік повинен кардинально відрізнятися від цього у плані ведення війни.

"2024 рік не просто буде відрізнятися, а він має відрізнятися від 2023 року, бо інакше на нас чекає те, про що я писав у статті. Відповідно, ми ці проблеми знайшли, і знайшли десь, мабуть, 90% уже рішень цих питань, які необхідно обов'язково вирішити для того, щоби в наступному році діяти більш ефективно і, найголовніше, зберегти людей", – впевнено говорить Залужний.