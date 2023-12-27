Мобілізація не передбачає одномоментного призову, - колишній військовий прокурор Чумак пояснив, чому це неможливо
Головний військовий прокурор України (2019-2020) Віктор Чумак розповів, як українська армія підтримує свою боєздатність та поповнює свої резерви
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Завдання мобілізації підтримувати стан боєздатності об'єднаних частин - це значить поповнювати санітарні втрати й мати відповідні резерви. Якщо ми збираємося рік бути у цій стратегічній обороні, то резерв може бути трохи менший, якщо Генштаб планує якісь наступи, то цей резерв повинен бути трохи більший. З цього всього формуються мобілізаційні завдання", - пояснює головний військовий прокурор України (2019-2020).
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За словами Чумака, лише на початку безпосередньої агресії РФ в Україні була тотальна мобілізація і тоді одразу до війська долучилося дуже багато людей.
"Мобілізація не передбачає одномоментного призову пів мільйона, мільйона, 3-5 млн - це неможливо, для цього потрібно мати відповідні ресурси з озброєння, із забезпечення технікою ресурси, матеріальними засобами. Ось це потрібно донести людям, що оці питання неможливі, є закони за якими працюють і принципи за якими працюють мобілізаційні процеси, саме навколо них потрібно будувати закон. Я нічого не маю проти того, що держава буде обирати спосіб донесення до особи, коли він повинен прийти у ТЦК, або смскою, або електронною поштою, держава обирає, записує це в законі й це стає законним засобом оповіщення", - пояснив він і додав, що держава повинна сама себе захищати.
- Нагадаємо, Міноборони України готує закон про мобілізацію, що регулюватиме новий набір захисників до Сил оборони України.
- Згідно з даними народного депутата України, члена парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федора Веніславського, законопроєкт про мобілізацію та демобілізацію оприлюднять на початку 2024 року.
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