"Молюся, щоб цей жах в Україні скоро закінчився": українські біженці за кордоном мріють повернутися додому

Про це пише Reuters.



За даними видання, біженці, які розміщені у столиці Польщі, відвідали Варшавський православний собор Святої Марії Магдалини в центрі міста. За словами священників, святкові служби були більш насиченими, ніж у минулі роки, діти несли великодні кошики прикрашені українськими прапорами і мали синьо-жовті стрічки у волоссі.



"Це моє перше свято Великодня, яке я проводжу не в Україні...але, на щастя, тут багато людей з України.", – розповіла 35-річна Анна Янушевич, яка виїхала зі Львова.



"Коли закінчиться війна, я повернуся в Україну. Я мрію, щоб я змогла повернутися, щоб я могла святкувати Великдень у себе вдома і щоб моя донька була з родиною", - сказала вона.



Багато біженців вирішили перечекати війну з друзями та родиною в Польщі, де довоєнна українська громада налічувала близько 1,5 мільйона людей.



Як і багато інших відвідувачів церкви, 27-річна Богдана Дудка зробила фотографії, щоб надіслати додому членам сім’ї, включаючи двох її братів, які залишилися в Україні воювати.



"Сподіваюся, наступне свято Великодня буде вдома в Україні. Я хотіла б подякувати полякам за те, що вони так допомагають українцям. Ми прийшли ні з чим, а тут люди допомагають один одному", - сказала Богдана.



У Празі довоєнна українська громада налічувала майже 200 тисяч, Наталія Краснопольська розповіла, що почала регулярно відвідувати богослужіння в соборному храмі св. Кирила і Мефодія після приїзду з Одеси 6 березня.



"В Україні я ходжу лише на свята, а в Празі намагаюся ходити до церкви щонеділі. Я молюся, щоб цей жах в Україні скоро закінчився і ми могли повернутися додому", – сказала вона.



Понад 369 тисяч українців зареєструвалися в Німеччині після втечі від війни. У церкві в Берліні присутні перехрестилися під час співу гімнів, а інші тихо запалили свічки. Надворі стояла довга черга дітей з кошиками, а священник йшов, окроплюючи їх водою.



"Сьогодні все як в Україні з такою кількістю людей і такою атмосферою", – каже 23-річна Діана Шиндак, родом з Києва.



"Приємно бачити тут стільки людей, які можуть святкувати Великдень. Це моє перше святкування Великодня не в Україні. Сумно, і моє серце болить, бо так багато людей загинуло. Ми щодня молимося за наших людей і наших дітей", - сказала вона.



Понад 5 мільйонів українців виїхали з моменту вторгнення Росії 24 лютого. Більшість шукає захисту в Європейському Союзі перетнувши кордони Польщі, Словаччині, Угорщині та Румунії.



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