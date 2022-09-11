Моравецький побажав Україні не повторювати помилок Польщі 1990-х років

Про це пише polskieradio24.

Глава польського уряду був гостем головної дискусії на конференції під назвою "На захисті нашої свободи". Він взяв участь у ній разом із президентом України Володимиром Зеленським та президентом Латвії Егілсом Левітсом.

Матеуша Моравецького запитали, як перед обличчям війни в Україні бути з країнами ЄС, які виступають за угоди та компроміси з Росією, щоб повернутися до бізнесу з Росією.

"Досі наш голос із закликом до свободи та підтримкою України був не лише гучним, а й дієвим. Вірю, що разом із нашими друзями зі східного флангу НАТО, східного флангу Європейського Союзу ми будемо однаково ефективними й надалі", – сказав глава уряду і додав: "Якщо у твого сусіда горить дім, твій дім теж у небезпеці. І це стосується не лише Центральної та Східної Європи, тому що це має бути зрозумілим і в інших частинах Європи. Я глибоко переконаний, що Україна переможе, а після війни ми побачимо нові форми Європи".

Майбутнє вільного світу

За словами прем’єр-міністра Моравецького, зараз ми маємо справу з переломним моментом не лише в європейській, а й у світовій історії.

"Те, що сьогодні робить Україна, виборюючи нашу і вашу свободу, – це майбутнє вільного світу, і це повинні розуміти всі. Також наші італійські друзі, німецькі партнери, французи та інші. Іноді вони мають різні погляди на наші, це повторюється весь час. … Тому ми мобілізуємо громадську думку разом з нашими балтійськими друзями, Чехією та іншими країнами, щоб якомога більше підтримувати Україну", - додав Моравецький.

Економічна дестабілізація

Моравецький нагадав, що, розпочавши війну з Україною, Росія вважала, що перемогти її буде легко і швидко. А українці, за його словами, мужньо взялися в бій і виявилися великими героями. Таким чином, шукаючи інші способи перемогти Україну, продовжив прем’єр, Кремль прагне економічно дестабілізувати цю країну.

"Тому вони прагнуть дестабілізувати Україну, не допускаючи фінансової допомоги, яку самі не надають, але мають величезний вплив у Західній Європі. Тому вони можуть це організувати через своїх мовчазних союзників, агентів і пропаганду. Російська пропаганда була найефективнішою за останні 300 років", - сказав він.

Військова та фінансова підтримка

Глава польського уряду попередив, що західні країни не повинні допустити ситуації, коли Україна не зможе платити своїм солдатам, вчителям, лікарям, суддям і поліцейським.

"Я сподіваюся, що це неймовірний сценарій, але ми повинні враховувати всі наміри Путіна. Тому разом із друзями ми переконували та схилили країни Заходу підтримати Україну. Військова та фінансова підтримка є критично важливими складовими, необхідними для виживання та перемоги України", - наголосив він.

Не повторюйте помилок

Під час дебатів, прем’єр-міністра Моравецького також запитали про суперечку з Європейською комісією щодо реформи судової системи. За його словами, у Польщі не порушуються принципи верховенства права.

"Після возз’єднання Німеччини німецький уряд у 1991 році перевірив суддів і прокурорів комуністичних часів, і лише 30 відсотків із них залишилися в системі. 70 відсотків втратили роботу. Коли ми намагалися змінити посткомуністичну судову систему, наша опозиція знайшла хороших друзів у Німеччині та Брюсселі, щоб зупинити ці реформи. Ми не порушили принципи верховенства права в Польщі, а навпаки. Ми почали реформи. Тому я хотів би побажати Україні не повторювати помилок Польщі 1990-х років", – сказав прем’єр-міністр Польщі.

Довідково. Щорічні конференції Ялтинської європейської стратегії та діяльність асоціації YES фінансує український мільярдер Віктор Пінчук, зять екс-президента України Леоніда Кучми. Головою правління цієї організації є колишній президент Республіки Польща Олександр Квасьневський. До анексії Криму Росією зустрічі YES проходили в палаці під Ялтою, відомому з Ялтинської конференції 1945 року. З 2014 року зустрічі відбуваються в Києві.

Нагадаємо, 9 вересня, прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький прибув до Києва

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