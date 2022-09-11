English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна політика Моравецький побажав Україні не повторювати помилок Польщі 1990-х років

Моравецький побажав Україні не повторювати помилок Польщі 1990-х років

11 вересня, 2022 неділя
06:36
політика Матеуш Моравецький

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький під час виступу на конференції Ялтинської європейської стратегії (YES) у Києві згадав, як у 90-х роках минулого століття Польща намагалася очистити судову систему від комуністичних залишків

Про це пише polskieradio24.

Глава польського уряду був гостем головної дискусії на конференції під назвою "На захисті нашої свободи". Він взяв участь у ній разом із президентом України Володимиром Зеленським та президентом Латвії Егілсом Левітсом.  

Матеуша Моравецького запитали, як перед обличчям війни в Україні бути з країнами ЄС, які виступають за угоди та компроміси з Росією, щоб повернутися до бізнесу з Росією.

"Досі наш голос із закликом до свободи та підтримкою України був не лише гучним, а й дієвим. Вірю, що разом із нашими друзями зі східного флангу НАТО, східного флангу Європейського Союзу ми будемо однаково ефективними й надалі", – сказав глава уряду і додав: "Якщо у твого сусіда горить дім, твій дім теж у небезпеці. І це стосується не лише Центральної та Східної Європи, тому що це має бути зрозумілим і в інших частинах Європи. Я глибоко переконаний, що Україна переможе, а після війни ми побачимо нові форми Європи".

Майбутнє вільного світу

За словами прем’єр-міністра Моравецького, зараз ми маємо справу з переломним моментом не лише в європейській, а й у світовій історії.

"Те, що сьогодні робить Україна, виборюючи нашу і вашу свободу, – це майбутнє вільного світу, і це повинні розуміти всі. Також наші італійські друзі, німецькі партнери, французи та інші. Іноді вони мають різні погляди на наші, це повторюється весь час. … Тому ми мобілізуємо громадську думку разом з нашими балтійськими друзями, Чехією та іншими країнами, щоб якомога більше підтримувати Україну", - додав Моравецький.

Економічна дестабілізація

Моравецький нагадав, що, розпочавши війну з Україною, Росія вважала, що перемогти її буде легко і швидко. А українці, за його словами, мужньо взялися в бій і виявилися великими героями. Таким чином, шукаючи інші способи перемогти Україну, продовжив прем’єр, Кремль прагне  економічно дестабілізувати цю країну.

"Тому вони прагнуть дестабілізувати Україну, не допускаючи фінансової допомоги, яку самі не надають, але мають величезний вплив у Західній Європі. Тому вони можуть це організувати через своїх мовчазних союзників, агентів і пропаганду. Російська пропаганда була найефективнішою за останні 300 років", - сказав він.

Військова та фінансова підтримка

Глава польського уряду попередив, що західні країни не повинні допустити ситуації, коли Україна не зможе платити своїм солдатам, вчителям, лікарям, суддям і поліцейським.

"Я сподіваюся, що це неймовірний сценарій, але ми повинні враховувати всі наміри Путіна. Тому разом із друзями ми переконували та схилили країни Заходу підтримати Україну. Військова та фінансова підтримка є критично важливими складовими, необхідними для виживання та перемоги України", - наголосив він.

Не повторюйте помилок

Під час дебатів, прем’єр-міністра Моравецького також запитали про суперечку з Європейською комісією щодо реформи судової системи. За його словами, у Польщі не порушуються принципи верховенства права.

"Після возз’єднання Німеччини німецький уряд у 1991 році перевірив суддів і прокурорів комуністичних часів, і лише 30 відсотків із них залишилися в системі. 70 відсотків втратили роботу. Коли ми намагалися змінити посткомуністичну судову систему, наша опозиція знайшла хороших друзів у Німеччині та Брюсселі, щоб зупинити ці реформи. Ми не порушили принципи верховенства права в Польщі, а навпаки. Ми почали реформи. Тому я хотів би побажати Україні не повторювати помилок Польщі 1990-х років", – сказав прем’єр-міністр Польщі.

Довідково. Щорічні конференції Ялтинської європейської стратегії та діяльність асоціації YES фінансує український мільярдер Віктор Пінчук, зять екс-президента України Леоніда Кучми. Головою правління цієї організації є колишній президент Республіки Польща Олександр Квасьневський. До анексії Криму Росією зустрічі YES проходили в палаці під Ялтою, відомому з Ялтинської конференції 1945 року. З 2014 року зустрічі відбуваються в Києві.

  • Нагадаємо, 9 вересня, прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький прибув до Києва

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Польща
війна з Росією
Читайте також:
Путін
10 вересня, 2022 субота
Пітерських мундепів, які закликали Путіна до відставки через держзраду, викликали у поліцію
Володимир Єльченко
9 вересня, 2022 п'ятниця
Путін у розпачі, він тепер не має впевненості, - експосол у РФ Єльченко
російські окупанти
9 вересня, 2022 п'ятниця
"Путін намагається врятувати реноме". Розвідка відреагувала на відео з російською технікою, яка "поспішає" відбивати український контрнаступ
Київ
+13°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.76
    Купівля 39.76
    Продаж 40.71
  • EUR
    Купівля 39.57
    Продаж 40.83
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, неділя
11 вересня
06:57
ЗСУ
У США визнають, що просування ЗСУ відбувається швидше, ніж очікувалося, - NYT
06:10
Укрзалізниця
Укрзалізниця призначила один евакуаційний потяг на 11 вересня
03:41
Оновлено
фонтан-м'яч, Донбас-Арена
Росіяни поставили у Москві копію фонтану з "Донбас-Арени"
03:31
Робота M142 (HIMARS)
ЗСУ знищили поромну переправу окупантів біля Нової Каховки
03:24
Херсон
На Півдні відбуваються позиційні бої. ЗСУ просуваються, а Росія з втратами відступає
02:28
Сумщина
Росія масштабно обстріляла Сумську область з артилерії та мінометів
00:52
Роберто Де Дзербі
Екстренер "Шахтаря" може очолити клуб АПЛ
00:15
Харків. Ілюстрація
У Харкові прогриміли потужні вибухи
2022, субота
10 вересня
23:57
Зеленський і Путін
Зеленський відповів, чи можуть відбутись переговори з Росією
23:47
Єлизавета ІІ
Похорон королеви Єлизавети II відбудеться 19 вересня
23:09
Василенкове, Артемівка, Харківщина, ЗСУ
Зеленський заявив про деокупацію ще двох населених пунктів Харківщини
22:59
путін Соловйов
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 10 вересня
22:31
ЗСУ на в'їзді до міста Ізюма Харківської області
Втечу з Ізюма та Балаклії командування окупантів назвало "згортанням" і "перекидуванням"
22:25
Московський аеропорт "Шереметьєво"
Турки запустили авіарейси з Антальї до Москви для "залучення російських туристів"
22:04
Зеленський зустрівся з істориком Снайдеро
Зеленський зустрівся з істориком Снайдером, що пише книгу про боротьбу України
21:53
Від початку вересня вже звільнено близько 2 тисяч кілометрів території України, - Зеленський
21:52
Ексклюзив
Володимир Путін
Путін може легко оголосити про перемогу і піти з території України, - Портников
21:40
Ексклюзив
Андрій Піонтковський
Політична катастрофа Путіна буде після однієї з двох подій, - Піонтковський
21:17
Air Moldova
Молдовський авіарегулятор заборонив Air Moldova відновлення рейсів до Москви
21:11
Українські партизани підірвали військкомат в Херсоні, - Братчук
20:53
Група "Барс" взяла у полон підполковника ЗС РФ Артема Хелемендика з 18-ї мотострілецької дивізії
"Підрозділи цієї дивізії панічно тікають в різних напрямках": група "Барс" взяла у полон підполковника ЗС РФ Артема Хелемендика з 18-ї мотострілецької дивізії, - ЗМІ
20:49
Ексклюзив
Віталій Портников
Росіяни - безкарні. Проте так буде не вічно, - Портников
20:31
Проєкт "Українська книжкова поличка" функціонує вже у 18 країнах
Проєкт "Українська книжкова поличка" функціонує вже у 18 країнах
20:16
Ізюм
В Ізюмі російські війська потрапили у котел, - Бутусов
20:00
Ексклюзив
Андрій Піонтковський
Ультрафашистська партія РФ вимагає повісити Путіна, як зрадника, - Піонтковський
19:56
У Маріуполі 4 людини підірвалися на замінованому заводі
Кадировці відправляють маріупольців на розмінування та знімають це на відео, - Андрющенко
19:55
Ексклюзив
путін путлер
Путін потрапив у власний "капкан", - військовий експерт Кевлюк
19:34
ЗСУ
Серед особового складу окупантів, який прибуває в Україну на підсилення, зросла кількість самоскалічень, - Генштаб
19:27
Оновлено
Харків, обстріл
Росіяни обстріляли Холодногірський район Харкова: одна людина загинула, ще три постраждали
19:25
Ексклюзив
Я не вірю, що буде конфісковано майно російських олігархів, - адвокатка Козаченко
19:13
Петро Порошенко
Думаємо на два кроки вперед: Порошенко з волонтерами передають на фронт сотні пічок-буржуйок та радіостанцій
19:02
Оновлено
Шахтар - Чорноморець
УПЛ: "Шахтар" у компенсований час переміг "Чорноморець", результати інших матчів 4-го туру
18:59
ДБР затримало "начальника" окупаційної "поліції" Балаклії
ДБР затримало "начальника" окупаційної "поліції" Балаклії
18:45
Ексклюзив
Олександр Корпан
Герої України: "Він буде моїми крилами, а я буду його очима" – вдова найкращого льотчика ударної авіації Олександра Корпана
18:37
Оновлено
ЗСУ
Українські воїни підняли синьо-жовтий прапор над Балаклією
18:31
Ексклюзив
волонтери
Зарано почали деморалізувати волонтерськирух: розріджувати тил - це злочин, - волонтерка Брітй
18:29
Янукович
Кабмін наклав повторні санкції на Януковича, Курченка, ексміністра Лєбєдєва й російського олігарха Дерипаску
18:01
Ексклюзив
ЗСУ відбили атаки росіян на Донеччині, - Генштаб
ЗСУ видавлює росіян з Харківщини важкими боями. Не слід говорити про втечу росіян, - заступник голови Харківської ОВА Семенуха
17:51
Японія
Японія та США проведуть перемовини з питань безпеки у Східній Азії
17:41
Російський газ
РФ маніпулятивно залякує Захід можливими холодами без російського газу, - Центр при РНБО
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV