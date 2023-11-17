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Головна Культура Мотиваційний "Перший код": що подивитися на вихідних
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Мотиваційний "Перший код": що подивитися на вихідних

Ярина Коваль
17 листопада, 2023 п'ятниця
18:00
Культура Перший код

Від фільму про те, як українські айтішники ставали важливою частиною світової ІТ-індустрії, до стрічки про засновницю жанру "інструкції", що проклав успішним кухарям шлях на телебачення

Класична ситуація без огляду на країну проживання: що ближче до завершення осені, то більше внутрішньої втоми. А відтак росте бажання чимось себе підживити, знайти додаткову мотивацію. Чи бодай, переключку, щоб можна було з новими силами рухатися далі. Отож традиційна підбірка кіно для вихідних від "Еспресо" сьогодні саме така: спонукальна. Та й щось пізнавальне чи розважальне у ній теж можна знайти.

"Перший код"

У кінотеатрах з 16 листопада

Перший код

Фото: Планета кіно

 

Про вітчизняний художньо-документальний фільм режисера Артура Лермана про історію українського ІТ (яку досліджував продюсер стрічки,  ІТ-підприємець Владислав Савченко), говоримо ще від літа, відколи був запрезентований трейлер. Цю стрічку її творці характеризують як "не просто фільм, а справжню візитівку української ІТ-сфери". І на це є реальні причини: адже фільм, який вийшов дуже мотиваційним та натхненним, просто й доступно розповідає історію української IT-індустрії в цілому — від зародження до цілісної структури кібервійськ. І розповідає на основі реальних фактів та зворушливих і цікавих історій реальних людей.

"У 1950-ті роки у лабораторії обчислювальної техніки Інституту електротехніки група київських інженерів розробляє перший у Європі комп’ютер, - анонсують стрічку. - Українська ІТ-індустрія вбачає початок своєї історії саме від цієї події. У різні роки та за різних обставин сфера розвивалася зусиллями людей, які вміли думати інакше, ніж більшість. Їх невтомність та винахідливість дали свої плоди. Кожен глядач почує історії про створення кібервійськ з уст найвпливовіших людей світу. Зокрема від міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова – про те, яку роль зіграв кожен українець у кібервійні".

Цікаво також, що "Перший код" стане першим фільмом , який здублюють англійською за допомогою штучного інтелекту. 

"Іван і Марта"

У кінотеатрах з 16 листопада

Іван і Марта

У прокат таки повернули документальну стрічку кінорежисера, актора, автора багатьох документальних фільмів Сергія Буковського, присвячену історії подружжя одного з найзначніших сучасних діячів української культури, критика, літературознавця, найвідомішого автора українського самвидаву Івана Дзюби, поданій у контексті шістдесятництва. Тут не будемо теоретизувати, що ж трапилося, що стрічку зняли з прокату - які в цієї ситуації є зримі та підводні камені: важливо, що фільм повернувся. Особливість цієї стрічки в тому, що Іван Дзюба приходить до глядача не в пафосних промовах та оцінках критиків і навіть не через власний творчий доробок, а через спогади та судження людини, з якою прожив понад 60 років. Готового фільму Іван Дзюба уже не застав – його не стало за 2 дні до повномасштабного вторгнення. І однак є всі підстави, щоби глядач справді захотів Івана Дзюбу пізнати.

Цікаво, що музику для фільму написав італійський представник "нової європейської школи кіномузики", на чиєму рахунку понад 50 світових нагород, композитор Сандро ді Стефано, і створив цю музику безкоштовно, у такий спосіб висловлюючи підтримку Україні у боротьбі за свободу. 

"Підземка" 

У кінотеатрах з 16 листопада

Підземка

Якщо є нагода побачити визнані стрічки давнішого часу на великому екрані, то варто йти й дивитися. Бо враження цілком інакше, ніж від домашнього перегляду. Отож  французький трилер геніального Люка Бессона  "Підземка", який отримав 3 перемоги й 12 номінацій на найпрестижніших світових кінофорумах та зараз демонструється у рамках кінопроєкту "Вернісаж культового кіно". Саме за роль у цій кінострічці  Крістофер Ламберт в образі її головного героя отримав престижну премію "Сезар" як "Найкращий актор", ставши наймолодшим номінантом "Сезара". 

Отож "Фред - цинік, лиходій і порушник суспільного спокою - займається зломом сейфів та іншим криміналом. Якось до його рук потрапляють документи, за допомогою яких він отримує можливість шантажувати загадкову красуню Хелену. На документи одразу починають полювання їх власники, тож, ховаючись від своїх переслідувачів, Фред знаходить місце в метро, де знайомиться з дивною субкультурою людей, які там живуть, і де з ним відбуваються зовсім несподівані історії".

У головних ролях: Ізабель Аджані, Кристофер Ламберт, Рішар Борінже, Мішель Галабрю, Жан-Юг Англад, Жан Буиз, Жан-П'єр Бакрі, Жан-Клод Лека

"Корона" (шостий і останній сезон)

На Netflix з 16 листопада

Корона

Властиво, мова лише про перші чотири серії шостого і останнього сезонів популярного біографічного історичного драматичного британо-американського серіалу про життя і правління британської королеви Єлизавети II. Зокрема йдеться про період від 1997 по 2005 роки, куди увійшли події, що передували загибелі принцеси Діани, як і сама загибель, взаємини принца Вільяма і Кейт Міддлтон, весілля принца Чарльза тощо. У шостому сезоні (а серіал уже отримав премії "Еммі" й "Золотий глобус" за кращу драму та приніс "Еммі" Клер Фой, Олівії Колман та іншим) роль королеви Єлизавети II зіграє Імельда Стонтон, а принцеси Діани - Елізабет Дебікі.

Шість кінцевих серій серіалу стануть доступними уже за місяць - 14 грудня.

У ролях: Імельда Стонтон, Елізабет Дебікі, Джонатан Прайс, Домінік Вест, Ед Маквей, Мег Белламі та ін.

"Джулія" (2 сезон)

З 16 листопада на НВО

Джулія

Продовження захопливого біографічного серіалу, що розповідає про життя і кар’єру  ведучої одного з перших кулінарних шоу на телебаченні у США, авторки численних кулінарних книжок, які не застаріли донині, Джулії Чайлд. Ця яскрава жінка в часи Другої світової війни служила у військовій розвідці, а тоді стала дружиною дипломата і, переїхавши до Франції, повністю змінила свої зацікавлення. У підсумку вона зуміла захопити американок готуванням і змінити їхні пріоритети в їжі. Телевізійні інсайдери вважають Джулію засновницею жанру "інструкції", який не лише проклав успішним кухарям та рестораторам шлях на телебачення, а й стимулював засновувати окремі кабельні канали, присвячені кулінарії.

У ролях: Сара Ланкашир, Девід Хайд Пірс, Джудіт Лайт 

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