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Мова тіла: 8 типів обіймів, що розкажуть про почуття людини

12 жовтня, 2023 четвер
12:30
Суспільство Обійми

Скільки почуттів та емоцій можуть викликати звичайні обійми? З їх допомогою можна виразити ніжність, підтримку, радість і показати зв'язок між людьми

Обійми можуть мати різні значення в різних ситуаціях, від привітання та вираження дружби, до виявлення любові та пристрасті. Тому, варто вміти їх ідентифікувати, аби покращити розуміння емоційної сторони спілкування і взаємодії з іншими людьми та уникнути непорозумінь при неправильній інтерпретації сигналів співрозмовника.

Різні ситуації вимагають різних видів підтримки та виявлення почуттів. Тому, важливо знати, які обійми можуть бути інтимними або особистими, а які більш загальними. Це допоможе зберігати особистий простір і комфорт всіх сторін в спілкуванні, показати правильний меседж до співрозмовника, що собливо важливо, якщо такі жести направлені до осіб іншої статті.

Чим корисні обійми?

Загалом, обійми є частиною тактильних потреб людини та важливою складовою фізичного та емоційного здоров'я. Обійми, що тривають більше 20 секунд, сприяють вивільненню окситоцину та серотоніну, так званих "гормонів щастя", - зазначає психолог Наталія Гаєвська. Вони можуть покращувати настрій та допомагати знижувати рівень стресу. Крім того, обійми викликають у людей відчуття прив'язаності, тому є корисними у вирішенні конфліктів.

Міністерство охорони здоров'я на своєму веб-порталі опублікувало інформацію про те, що обійми позитивно впливають на низку аспектів людського організму. Це стосується не лише покращення настрою, а також зменшення тривожності та відчуття болю, ведуть до поліпшення імунітету, знижують ризик серцевих хвороб та інше. Обійми позитивно впливають на організм за рахунок активації ряду фізіологічних реакцій таких як: вивільнення гормонів щастя, зниження рівня кортизолу та розслаблення м'язів.

Які існують типи обіймів та як їх ідентифікувати?

Бічні обійми, або обійми однією рукою

Бічні обійми - це форма фізичного контакту, коли одна людина обнімає іншу не притуляючись повністю, а лише поклавши руку на плечі. Цей тип обіймів має на меті привітання та виражає підтримку та дружбу.

Обійми однією рукою зазвичай використовують товариші або рідня, тож можуть вказувати на особливо близькі стосунки між людьми, наприклад, між членами родини або добрими друзями.

Фото: Freepik

Обійми з поплескуванням по спині або плечу

Цей вид обіймів може виражати підтримку, комфорт і турботу. Поплескування по спині може мати розслаблюючий ефект і викликати відчуття безпеки та спокою. Переважно має місце в дружніх або родинних стосунках, між колегами по роботі.

Такий жест використовується в різних ситуаціях, виражає розуміння та підтримку,  але це точно не про любовне продовження. Така форма фізичного контакту явно демонструє вашу приналежність до "френдзони".

"Ведмежі" обійми

Це особливий вид обіймів в рамках родинних відносин, який дуже часто відбувається між сестрами чи братами. Вони можуть означати міцне возз'єднання, захист та безпеку всередині родини. Зазвичай відбуваються дуже яскраво та емоційно, одна людина сильно обхоплює іншу, закріплюючи руки в замок за спиною, навіть може на радощах підняти її.

Загалом, "ведмежі" обійми в сімейному та дружньому контексті можуть символізувати тепло, щедрість та взаємне порозуміння, які властиві близьким відносинам.

Обійми зі спини (зворотні)

Зворотні обійми — це форма фізичного прояву ніжності та прив'язаності. Може бути інтимним виявом, жестом підтримки або просто вираженням близькості. Зворотні обійми часто використовуються у любовних відносинах.

Основна ідея полягає в тому, що людину обіймають зі спини. Це може вказувати на те, що партнер прагне показати свою турботу та надати захист. Зворотні обійми можуть бути доречними в різних ситуаціях, від повсякденного вияву кохання до важливих емоційних моментів в житті людей.

Фото: Freepik

Обійми "Лондонський міст"

Цей тип обіймів характеризується наявністю фізичної відстані між людьми, їх можна назвати "дистанційними обіймами". Люди схиляються верхньою частиною тіла, або кладуть лише руки на плечі, при цьому їх ноги стоять якомога далі. Це може бути особливим жестом, коли фізичний контакт не є можливим або небажаний.

Такі обійми є радше виявом ввічливості чи легким привітанням, аніж повноцінними обіймами. Ця позиція свідчить про значні розбіжності та відчуття дискомфорту у взаєминах.

Обійми за талію та погляд "очі в очі"

Обійми, коли руки партнера лежать на талії жінки є вираженням близькості та інтимності в стосунках. Цей тип обіймів передає відчуття комфорту і захисту, а також може свідчити про високий рівень довіри та взаємозв’язку між людьми.

Зоровий контакт тут є дуже важливим та може вказувати на глибокі почуття та демонстрацію серйозності намірів.

Обійми з розпусканням рук

З таким типом обіймів необхідно бути дуже обережними. Якщо стосунки між людьми щойно почалися і партнер так веде себе на публіці, це може сприйнятися як нецензурний жест, що порушує особисті межі. Також, може вказувати на те, що чоловік сприймає такі відносини лише як гру.

Якщо ж ваші стосунки мають довгу історію, тоді такі загравання можуть свідчити про любов та пристрасть, яка і досі існує між партнерами.

Довгі та міцні обійми

Довгі та міцні обійми можуть свідчити про глибокі почуття, теплоту та сильний емоційний зв'язок між людьми. Це може бути виявом любові, прив'язаності, підтримки або радості. Такі обійми часто використовуються в моменти радості, зустрічі після тривалої розлуки, чи як спосіб виразити емоційне зближення. Вони можуть бути особливо важливими для різних типів відносин, адже головне тут емоційне наповнення.

Тож, з вищеперерахованих характеристик можна резюмувати, що розуміння різних видів обіймів може стати корисною навичкою в особистому і професійному житті, адже кожна людина має подавати правильні сигнали та розуміти повною мірою їх значення.

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