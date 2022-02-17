Моя нова крихітка, - зірка футболу Лукаку похизувався новою автівкою

Ромелу Лукаку опублікував у Instagram кілька фотографій свого нового суперкара.



Нова автівка бельгійського футболіста - Maserati MC20. Орієнтовна вартість такого авто становить від 200 до 250 тис. євро. Ця модель розганяється до 100 км/год за 2,9 секунди, а максимальна швидкість – 325 км/год.



"Моя нова крихітка", - написав Лукаку під світлинами з новою автівкою.



У серпні лондонський "Челсі" оголосив про трансфер бельгійського форварда Ромелу Лукаку з "Інтера".