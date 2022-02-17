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Моя нова крихітка, - зірка футболу Лукаку похизувався новою автівкою

17 лютого, 2022 четвер
18:29
Спорт Ромелу Лукаку

Зірковий форвард лондонського "Челсі" Ромелу Лукаку похизувався своєю новою автівкою

Ромелу Лукаку опублікував у Instagram кілька фотографій свого нового суперкара.

Нова автівка бельгійського футболіста - Maserati MC20. Орієнтовна вартість такого авто становить від 200 до 250 тис. євро. Ця модель розганяється до 100 км/год за 2,9 секунди, а максимальна швидкість – 325 км/год.

"Моя нова крихітка", - написав Лукаку під світлинами з новою автівкою.
 

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футбол
автомобілі
Ромелу Лукаку
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