Моя нова крихітка, - зірка футболу Лукаку похизувався новою автівкою
Зірковий форвард лондонського "Челсі" Ромелу Лукаку похизувався своєю новою автівкою
Ромелу Лукаку опублікував у Instagram кілька фотографій свого нового суперкара.
Нова автівка бельгійського футболіста - Maserati MC20. Орієнтовна вартість такого авто становить від 200 до 250 тис. євро. Ця модель розганяється до 100 км/год за 2,9 секунди, а максимальна швидкість – 325 км/год.
"Моя нова крихітка", - написав Лукаку під світлинами з новою автівкою.
- У серпні лондонський "Челсі" оголосив про трансфер бельгійського форварда Ромелу Лукаку з "Інтера".
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