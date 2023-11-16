МОЗ спростувало інформацію про нібито спалах скарлатини у Києві

Про це пише пресслужба МОЗ.

"Поодинокі випадки були зареєстровані у різних групах та класах та є характерними серед захворювань, які щороку реєструють на території країни. Протиепідемічні заходи у школах посилено. Фахівці столичного ЦКПХ провели епідрозслідування випадків: зокрема, огляд кола контактних осіб та інформування навчальних закладів щодо протиепідемічних заходів", - йдеться у повідомленні.

У МОЗ наголосили, що наразі динаміка захворювання не вказує на спалах. За 10 місяців 2023 року у Києві зафіксували 375 випадків скарлатини. З них лише три серед людей, старших за 17 років. Водночас у 2019 році у столиці зареєстрували 1996 випадків скарлатини, а у 2020 році - 656 випадків.

"У країнах з помірно холодним і вологим кліматом, як в Україні, випадки захворювання здебільшого реєструють восени і взимку", - додали у МОЗ.

Що відомо про хворобу

Скарлатина (від лат. scarlatium - яскраво-червоний) - гостре інфекційне захворювання, яке проявляється інтоксикацією, гнійним ураженням мигдаликів ротоглотки, що нагадує зміни при стрептококовому фарингіті, та характерним дрібнокрапчастим висипом. На скарлатину найчастіше хворіють діти віком 1 - 9 років.

Інфекція передається від хворої людини чи бактеріоносія повітряно-краплинним шляхом. Краплі формуються під час кашлю, чхання і навіть розмови хворого. Вони розлітаються на 0,5 - 1,5 м від інфікованої людини. "Вхідними воротами" інфекції є ротоглоткові мигдалики. Інкубаційний період недуги триває від 1 до 12 днів, частіше 2–7 днів.

Захворювання може мати легкий, середній чи важкий перебіг. За легкої форми симптоми інтоксикації організму слабо виражені, блювота відсутня, ангіна. У разі важкої форми початок хвороби супроводжує висока температура, блювота, інколи діарея. Можливі запаморочення, набряк мозку і навіть розвиток коми.

Щеплення від скарлатини немає, проте після того, як людина перехворіє, у неї виробляється імунітет.