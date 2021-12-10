Можливість прямих переговорів із РФ за певних умов припускають 59% українців, - директор фонду "Демініціативи" Гарань

Про це він заявив у програмі "ПолітКлуб Віталія Портникова".



"Тема прямих перемовин з Росією. У Фонду "Демініціативи" є інші дані, ніж сьогодні продемонструвала група "Рейтинг". Ми робили це пару місяців тому, але ж все залежить від формулювання питання і що кожна людина в це вкладає. Я не ставлю питання щодо опитування наших колег, більше того дані показують, що якщо ми просумуємо всі опції, десь буде така ж цифра", - сказав Гарань.



Він назвав цифри закритої соціології фонду.



"Тих людей, які готові на прямі перемовини з Росією "просто так" - лише 18%. 19% каже, що треба йти на переговори, якщо Росія піде на поступки. І ще 22% кажуть, що прямі переговори з Росією лише щодо вирішення гуманітарних питань (обмін полоненими, питання водопостачання). Сумарно - це велика цифра, далі йдуть ті, хто взагалі проти", - сказав політолог.



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Гарань висловив свою думку щодо перемовин віч-на-віч між Путіним та Зеленським.



"Ми всі маємо зрозуміти, що прямі перемовини з Росією без посередників і присутності міжнародних партнерів - це буде провал для будь-якого українського президента. Це дуже небезпечна позиція. Ці наші дані були закритими. Ми їх сьогодні-завтра маємо оприлюднити", - підсумував він.





Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що війну з РФ неможливо зупинити без прямих перемовин із агресором.