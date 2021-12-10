Можливість прямих переговорів із РФ за певних умов припускають 59% українців, - директор фонду "Демініціативи" Гарань
Науковий директор фонду "Демініціативи" Олексій Гарань заявив про дані закритої соціології аналітичного центру щодо ставлення українців до прямих перемовин між президентом Володимиром Зеленським та очільником РФ Володимиром Путіним
Про це він заявив у програмі "ПолітКлуб Віталія Портникова".
"Тема прямих перемовин з Росією. У Фонду "Демініціативи" є інші дані, ніж сьогодні продемонструвала група "Рейтинг". Ми робили це пару місяців тому, але ж все залежить від формулювання питання і що кожна людина в це вкладає. Я не ставлю питання щодо опитування наших колег, більше того дані показують, що якщо ми просумуємо всі опції, десь буде така ж цифра", - сказав Гарань.
Він назвав цифри закритої соціології фонду.
"Тих людей, які готові на прямі перемовини з Росією "просто так" - лише 18%. 19% каже, що треба йти на переговори, якщо Росія піде на поступки. І ще 22% кажуть, що прямі переговори з Росією лише щодо вирішення гуманітарних питань (обмін полоненими, питання водопостачання). Сумарно - це велика цифра, далі йдуть ті, хто взагалі проти", - сказав політолог.
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Гарань висловив свою думку щодо перемовин віч-на-віч між Путіним та Зеленським.
"Ми всі маємо зрозуміти, що прямі перемовини з Росією без посередників і присутності міжнародних партнерів - це буде провал для будь-якого українського президента. Це дуже небезпечна позиція. Ці наші дані були закритими. Ми їх сьогодні-завтра маємо оприлюднити", - підсумував він.
- Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що війну з РФ неможливо зупинити без прямих перемовин із агресором.
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