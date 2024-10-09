Вінграновський ART MARATHON на Миколаївщині: яким буде наймасштабніший день фестивалю

Фестиваль відбувається на Миколаївщині вже вдруге. Цього року його вдалося розширити до масштабу марафону завдяки підтримці Українського культурного фонду. Захід відбувається, зокрема, в межах марафону державних подій до Дня української писемності та мови.

Еспресо - головний інформаційний партнер фестивалю.

- Миколаївщина зараз як ніколи потребує культурної підтримки, особливо в умовах війни, коли одночасно відбувається як відродження важливих сенсів в Україні, так і певні акти саботажу, — зазначив засновник проєкту Олександр Висоцький під час пресконференції в Українському кризовому медіацентрі. — Значну частину території України намагалися представити як так звану Новоросію, безлюдну землю, де колись проживали давні греки та зрідка пробігали козаки. Нам намагалися нав'язати думку, що українців там майже не було, і що лише радянська влада принесла цивілізацію, побудувавши Южноукраїнську АЕС. Ми вирішили, що проєкт, присвячений Вінграновському, стане культурною підтримкою і обороною України, адже важливо не лише захищати території, а й зміцнювати тил сенсами. В рамках деколонізації України, коли ми відмовляємося від Пушкіна та інших імперських символів, потрібно заповнювати звільнене від них місце українським мистецтвом — більш природним, органічним і близьким до нашої культури. Люди не можуть жити в духовній порожнечі, їм необхідно бачити свою власну культуру, щоб легше відкинути те, що нав’язано ворогом.

Програма головного дня марафону триватиме цілий день.

Вхід на всі події вільний (адреса заходу:

Арт Хаб «Вінграновський» (вул. Паркова, 10), 10.00 — арт-сніданок за участі лауреатів Національної премії України імені Тараса Шевченка, письменників та друзів Миколи Вінграновського — Анатолія Кичинського та Василя Герасим’юка.

Центр культури імені Єфросинії Зарницької (площа Тараса Шевченка, 1): з 12:00 до 17:00 на першому поверсі працюватиме книжковий ярмарок.

12:00 — відкриття. Ведучий Юрій Доник.

12:20 — вистава «Бо я і є Україна!» Миколаївського академічного художнього драматичного театру (реж.: Артем Свистун, Людмила Оспадова).

14:00 — музичний виступ ТЕЛЬНЮК: Сестри (вокальний дует народних артисток України Лесі та Галі Тельнюк).

14:40 — виступ спікера Дмитра Лазуткіна (поет, журналіст, телевізійний продюсер, речник Міністерства оборони, військовий. Лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка).

15:10 — виступ спікерки Лариси Ніцой (дитяча письменниця, педагогиня, громадська діячка).

15:40 — музичний виступ інструментального дуету: Андрій Фомін (фортепіано), Єрофей Бондаренко (скрипка).

16:30 — музичний виступ Хореї Козацької (колектив стародавньої музики, лауреати Національної премії України імені Тараса Шевченка).

17:10 — виступ спікера Олександра Палія (блогер, історик).

17:40 — виступ спікера Тараса Кременя (мовний омбудсмен, політик, науковець, громадський діяч).

18:10 — презентація вишиванки «Вінграновський» (авторка візерунка: Жанна Семененко).

18:20 — музичний виступ гурт “Гуляйгород” (фольк-колектив)

19:00 — церемонія закриття.

Артмарафон долучився до збору на РЕБ бійцям — землякам Миколи Вінграновського — з Окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького, які зараз беруть участь в бойових діях на Донеччині. Підтримати бійців можна донатами на місці або за реквізитами банки 5375 4112 2264 9563.