МЗС України заявило, що Росія порушує Конвенцію про правовий статус Каспійського моря

Про це йдеться на сайті МЗС України.

Повідомляють, що ракетні удари, які завдає Росія по об’єктах цивільної інфраструктури українських міст, порушують положення Конвенції.

"Наголошуємо, що ракетні удари, які завдає Росія по об’єктах цивільної інфраструктури українських міст з регіону Каспію, грубо порушують положення конвенції. Закликаємо країни-учасниці конвенції спонукати Росію припинити використання акваторії Каспійського моря для продовження збройної агресії проти України, а також унеможливити подальшу мілітаризацію регіону та втягування його у збройний конфлікт", - йдеться у заяві МЗС.

Конвенція про правовий статус Каспійського моря — міжнародний договір між Азербайджаном, Іраном, Казахстаном, Росією, Туркменістаном, підписаний в рамках П'ятого каспійського саміту в казахстанському місті Актау.

Положення передбачають використання моря в мирних цілях, перетворення його в зону миру, добросусідства і співробітництва, вирішення усіх питань пов’язаних з Каспійським морем мирними засобами.

У неділю, 26 червня, росіяни завдали ракетного удару по Києву за допомогою стратегічних бомбардувальників, які перебували у районі Каспійського моря.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb