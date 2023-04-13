Про це він розповів в етері Еспресо.

"Для розуміння Нью-Йорк – маленьке містечко, яке поряд з Горлівкою та трохи нижче від Авдіївки, тому це в епіцентрі бойових дій. Загально ситуація незмінна, тобто ворог атакує, робить спроби прорватися, вчиняє різного роду провокації. Противник намагається прориватися або піхотним наступом, або важкою технікою. А з того, що змінилося, перше – трохи вносить свої корективи погода, почався сезон дощів і ґрунт дуже м'який, тому будь-яка техніка в'язне та просувається дуже кволо", - зазначив військовослужбовець ЗСУ.

Єгор Фірсов зауважив другий момент, який спостерігає через квадрокоптери українська аеророзвідка, що ворог переважно не з автоматом, а з лопатою.

"Останній місяць вони активно окопуються, роблять все, аби закопатися якомога ефективніше та зробити більше захисних фортифікаційних споруд. На мою думку, ворог боїться нашого контрнаступу, але треба враховувати, що він дуже глибоко закопується. І третій момент - потроху, але зброї, на щастя, у нас стає більше як від західних партнерів, так і від наших власних виробників. Звичайно, нам би хотілося більше, але зброя надходить, що надає нам певної переваги та впевненості", - сказав Фірсов.