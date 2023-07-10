На Черкащині СБУ викрила клірика УПЦ (МП), який закликав Росію захопити всю територію України
Служба безпеки України у Черкаській області повідомила про підозру клірику УПЦ (МП), який закликав Росію захопити всю Україну і виправдовував російську збройну агресію
Про це повідомили у пресслужбі СБУ.
Зазначається, що під час спілкування з парафіянами та своїми знайомими підозрюваний неодноразово вихваляв вище військово-політичне керівництво РФ і особисто Путіна. Також він героїзував Кадирова та виправдовував воєнні злочини окупантів в Україні.
Як виявилося у ході розслідування, клірик УПЦ МП був прихильником нацизму і водночас пропагував ідеї "поновлення" радянського союзу та закликав до захоплення росіянами всієї території України.
У СБУ повідомили, що під час обшуків за місцями проживання фігуранта виявлено комп’ютерну техніку з матеріалами ворожої пропаганди, заборонену символіку та друковані видання з нацистською та комуністичною символікою.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили клірику про підозру за ч. 1 та ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників). Зловмиснику загрожує до 8 років тюрми.
- Служба безпеки України також затримала ворожого інформатора, який готував ракетний удар по військовому шпиталю на Миколаївщині. Він планував надіслати фото об'єкта росіянам для прицільних повітряних ударів.
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