На дітей начальника ГРУ РФ Костюкова записано нерухомість на мільйони доларів

Це з'ясував російський проєкт журналістів-розслідувачів The Insider, передає Еспресо.TV.



"З публічного доступу відомості про право на земельні ділянки та будинки видалено. Придбати їх на власні доходи діти високопоставленого офіцера дозволити собі не могл", - наголошує видання.



Сам же очільник російської військової розвідки Ігор Костюков знаходиться під західними санкціями через втручання у вибори в США, отруєння Скрипалів в британському Солсбері й кібератаки на Бундестаг. Але в Росії головний розвідник відчуває себе більш ніж комфортно. На посаду керівника ГУ ГШ його було призначено наприкінці 2018 року, а вже за рік дорослі діти Костюкова стали власниками престижної нерухомості.



За відомостями The Insider, отриманими від джерела в податковій службі, дочка глави ГРУ Олена Соломонова (вона змінила прізвище після вступу до шлюбу) в листопаді 2019 року придбала земельну ділянку в котеджному селищі "Липка" на Новоризькому шосе. Однак у виписці з Росреєстру ім'я власника приховано: замість нього значиться "Російська Федерація".



Сусідню ділянку в тому ж листопаді 2019 го придбав брат Олени. Ім'я сина керманича ГРУ можна знайти в архівній виписціпро перехід прав на об'єкт. Відповідно до неї, ділянка Олега Костюкова минулоріч також було переоформлено на "Російську Федерацію".



При цьому Костюков-молодший, за даними The Insider, залишився власником розташованого на ділянці садового будиночка. Хоча і в цьому випадку він залегендований під "Російську Федерацію".



Сусідні ділянки в Росреєстрі також записані на "Російську Федерацію". Судячи із супутникових знімків, після купівлі землі Костюкови вирубали дерева і почали будівництво будинку на 60-ти сотках зовні об'єднаних ділянок.



Вартість заміської нерухомості сім'ї Костюкова становить близько 170 млн російських рублів, що дорівнює $2,4 млн.



Читайте також: Чому Росія так ненавидить вільну Україну. Версія професора історії Ярослава Грицака



І це ще не все: за інформацією The Insider, крім землі в Липках, брат і сестра спільно володіють також ділянкою в 12 соток в котеджному селищі "Білі Роси-1". Їх справжні імена вуличено з Росреєстра і в цьому випадку.



"Разом з квартирою Олега, його автомобілем Mercedes-Benz GLE 350 d 4MATIC і автомобілем Олени Mercedes-Benz C 200 ми оцінюємо майно дітей глави ГРУ щонайменше в 200 млн рублів ($2,8 млн - ред.)", - зазначають журналісти.



Власних доходів для укладання подібних угод у них бути не могло.



35-річний Олег Костюков працевлаштований в МЗС. Його річний дохід перед придбанням землі в "Липці" склав всього півтора мільйона рублів.



37-річна Олена Соломонова працює начальником відділу в групі компаній "Регіони" депутата Держдуми від "Єдиної Росії" Зелімхана Муцоєва і його брата - громадянина Великобританії Амірхана Морі. Її річний дохід - 2,2 млн рублів.



Олена намагалася зайнятися бізнесом, але справи у неї не пішли.



Водночас Соломонова не відмовляє собі в розкоші. Одного разу в неї вкрали кільце з діамантами за 2 млн рублів. Судячи з оголошень на російському сайті Avito, Олена продавала свій годинник Chanel, сумку Valentino і інші коштовні речі.





Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb