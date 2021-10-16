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На дітей начальника ГРУ РФ Костюкова записано нерухомість на мільйони доларів

16 жовтня, 2021 субота
13:00
Світ

Син і дочка начальника Головного розвідувального управління (ГРУ) російського генштабу Ігоря Костюкова володіють дорогою заміською нерухомістю у Підмосков'ї

Це з'ясував російський проєкт журналістів-розслідувачів The Insider, передає Еспресо.TV.

"З публічного доступу відомості про право на земельні ділянки та будинки видалено. Придбати їх на власні доходи діти високопоставленого офіцера дозволити собі не могл", - наголошує видання.

Сам же очільник російської військової розвідки Ігор Костюков знаходиться під західними санкціями через втручання у вибори в США, отруєння Скрипалів в британському Солсбері й кібератаки на Бундестаг. Але в Росії головний розвідник відчуває себе більш ніж комфортно. На посаду керівника ГУ ГШ його було призначено наприкінці 2018 року, а вже за рік  дорослі діти Костюкова стали власниками престижної нерухомості.

За відомостями The Insider, отриманими від джерела в податковій службі, дочка глави ГРУ Олена Соломонова (вона змінила прізвище після вступу до шлюбу) в листопаді 2019 року придбала земельну ділянку в котеджному селищі "Липка" на Новоризькому шосе. Однак у виписці з Росреєстру ім'я власника приховано: замість нього значиться "Російська Федерація".

Сусідню ділянку в тому ж листопаді 2019 го придбав брат Олени. Ім'я сина керманича ГРУ можна знайти в архівній виписціпро перехід прав на об'єкт. Відповідно до неї, ділянка Олега Костюкова минулоріч також було переоформлено на "Російську Федерацію".

При цьому Костюков-молодший, за даними The Insider, залишився власником розташованого на ділянці садового будиночка. Хоча і в цьому випадку він залегендований під "Російську Федерацію".

Сусідні ділянки в Росреєстрі також записані на "Російську Федерацію". Судячи  із супутникових знімків, після купівлі землі Костюкови вирубали дерева і почали будівництво будинку на 60-ти сотках зовні об'єднаних ділянок.

Вартість заміської нерухомості сім'ї Костюкова становить близько 170 млн російських рублів, що дорівнює $2,4 млн.

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І це ще не все: за інформацією The Insider, крім землі в Липках, брат і сестра спільно володіють також ділянкою в 12 соток в котеджному селищі "Білі Роси-1". Їх справжні імена вуличено з Росреєстра і в цьому випадку.

"Разом з квартирою Олега, його автомобілем Mercedes-Benz GLE 350 d 4MATIC і автомобілем Олени Mercedes-Benz C 200 ми оцінюємо майно дітей глави ГРУ щонайменше в 200 млн рублів ($2,8 млн - ред.)", - зазначають журналісти.

Власних доходів для укладання подібних угод у них бути не могло.

35-річний Олег Костюков працевлаштований в МЗС. Його річний дохід перед придбанням землі в "Липці" склав всього півтора мільйона рублів.

37-річна Олена Соломонова працює начальником відділу в групі компаній "Регіони" депутата Держдуми від "Єдиної Росії" Зелімхана Муцоєва і його брата - громадянина Великобританії Амірхана Морі. Її річний дохід - 2,2 млн рублів.

Олена намагалася зайнятися бізнесом, але справи у неї не пішли.

Водночас Соломонова не відмовляє собі в розкоші. Одного разу в неї вкрали кільце з діамантами за 2 млн рублів. Судячи з оголошень на російському сайті Avito, Олена продавала свій годинник Chanel, сумку Valentino і інші коштовні речі.


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санкції
Москва
ГРУ ГШ РФ
ГРУ
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ГРУ РФ
Ігор Костюков
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