На Донеччині окупанти за добу вбили одного цивільного й поранили ще п'ятьох
У Донецькій області за минулу добу, 3 січня, російські окупанти вбили одного мирного мешканця та поранили ще п'ятьох
Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
"За 3 січня росіяни вбили 1 мирного жителя Донеччині — у Кураховому. Ще 5 людей в області дістали поранення", - написав він і зазначив, що кожного воєнного злочинця буде покарано.
- 3 січня окупанти вдарили ракетами по Краматорську, внаслідок чого було поранено працівника ремонтної бригади, яка лагодила електромережі.
- Удень 3 січня окупанти обстріляли Курахове з артилерії.
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