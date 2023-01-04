Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"За 3 січня росіяни вбили 1 мирного жителя Донеччині — у Кураховому. Ще 5 людей в області дістали поранення", - написав він і зазначив, що кожного воєнного злочинця буде покарано.

3 січня окупанти вдарили ракетами по Краматорську, внаслідок чого було поранено працівника ремонтної бригади, яка лагодила електромережі.

Удень 3 січня окупанти обстріляли Курахове з артилерії.

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