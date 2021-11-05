На форумі ідей та рішень “Re:Open Zakarpattia”-2021 говоритимуть про мультикультурність та згуртованість країни

Протягом двох днів форум об'єднає у відвертих та фахових дискусіях тих, хто ухвалює рішення та впливає на цей процес на локальному, регіональному, національному та центральноєвропейському рівнях.

За два дні форуму відбудеться близько 10 панельних дискусій, динамічних виступів та презентацій на такі тематики: Західні мультикультурні фронтири України: що вони можуть, чого потребують та чому вони важливі для згуртованості країни і її інтеграції в євроатлантичний Захід; Закарпаття як новий дім: особисті історії людей; що чекає регіони України після децентралізації? Як забезпечити розвиток і згуртованість; міжетнічні відносини в Україні: як забезпечити довіру та порозуміння; як протидіяти дезінформації та розпалюванні ворожнечі та інші.

“Ми залишаємося вірні первинній ідеї нашого проєкту, яка полягає не просто у промоції регіону чи країни, а в осмисленні та переосмисленні тем, проблем, викликів, ресурсів, ініціюванні повноцінного дискурсу та публічного діалогу, колективного мозкового штурму. Саме так, на наше переконання, й вибудовується довіра, згуртованість та готовність до спонтанної та довготривалої взаємодії заради розвитку, – каже директор Інституту Центральноєвропейської Стратегії Дмитро Тужанський. – Ми фокусуємося на Закарпатті, як унікальному мультикультурному українському фронтирі в географічному центрі Європи, який дозволяє будувати ціннісні, логістичні, культурні та інші мости співпраці та порозуміння практично у будь якому напрямку. Водночас, ми не обмежуємося виключно одним регіоном, а намагаємося шукати точки дотику та перетину з іншими українськими мультикультурними фронтирами, як то Буковина та Бесарабія, які тісно зв’язують Україну з її справжнім цивілізаційним домом – вільною спільною Європою”.