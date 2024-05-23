Що таке "Рубака" – український дрон з унікальною конструкцією, який порівнювали з "шахедом"

Коли стало відомо про дрон "Рубака"

Улітку 2023 року відомості про БпЛА "Рубака" вперше з'явились у публічному просторі. Саме тоді актор і гуморист Влад Шевченко оголосив збір на купівлю 18 стратегічних дронів.

У відеоролику, що його оприлюднив Шевченко, актор нібито святкує власний День народження із безпілотником.

"Такого Дня народження в мене ще не було. І такого збору в мене ще не було. Це – дрон-камікадзе оперативно-стратегічного рівня під назвою "Рубака". Українське виробництво. Дальність польоту – 500 кілометрів", – розповів він.

Шевченко також поспілкувався з представником Головного управління розвідки Міністерства оборони. Розвідник наголосив, що, станом на літо 2023-го "Рубаки" вже "дуже добре показали себе в бою". Однак захисник відмовився повідомити, де саме застосовували безпілотники.

На 18 дронів-камікадзе Влад Шевченко збирав 10 мільйонів гривень. Деталі замовлення не розголошуються. Відтак, якщо не брати до уваги спецобладнання, запчастини, станції управління, що також можуть входити в замовлення, то можна зробити висновок, що один дрон коштує бл. 550 тис. грн, або ж трохи більше $15 тис.

Що відомо про БпЛА "Рубака"

Фото: зображення з відкритих джерел

Українські спеціалізовані портали відразу ж проаналізували відео з "Рубаками". Портал "Мілітарний" повідомляв, що баражуючий боєприпас "Рубака" виготовляє засекречена українська оборона компанія.

"Безпілотний літальний апарат створений по типу "Летюче крило" та має двигун у передній частині. Запускається за допомоги катапульти", – йдеться в матеріалі.

Оглядачі Defense Express наголошували, що через певні особливості, зрозумілі із зовнішнього вигляду БпЛА, дрони-камікадзе "Рубака" цілком можна назвати аналогом Shahed-136.

"Сам факт появи такого дрона-камікадзе в розпорядженні Сил оборони України виглядає цікавим не тільки тому, що наша військова промисловість нарощує лінійку виробництва по БпЛА, а й через деякі специфічні елементи конструкції безпілотника "Рубака". Насамперед це поки що єдиний у світі дрон-камікадзе, де силова установка з гвинтом встановлена в носовій, а не в хвостовій частині фюзеляжу. Ймовірно, таке рішення було пов’язане із особливістю двигуна для малої авіації, що явно використовується на такому дроні-камікадзе", – пишуть експерти.

Крім того, Defense Express звернув увагу, що на безпілотнику відсутня оптико-електронна станція. Це означає, що призначенням літального апарату є удари по цілях із наперед відомими координатами. Крім того, БпЛА має інерційну систему наведення (про це свідчить датчик повітряного тиску в правій кінцівці крила).

Даних про ймовірні темпи виробництва у відкритому доступі не було.

Що кажуть росіяни про безпілотник "Рубака"

Безпілотник, що його збила ППО у Воронезькій області РФ, Фото: Shot

Відомо, що баражуючий боєприпас призначений для атак по цілях на території РФ. Так "Рубаки" атакували нафтобазу в Псковській області, а також регулярно завдають ударів по об'єктах у Воронежі. Так через російську ППО один із дронів пошкодив багатоповерхівку в цьому місті.

Також "Телеграф", із посиланням на росЗМІ, писав, що "Рубака" впав у цьому місті восени, а потім, під час огляду росгвардійцями, вибухнув. Про схожий випадок повідомляли й в Брянській області. Там нібито був виявлений дрон "Рубака" з кумулятивним снарядом та підривником сповільненої дії. Російські телеграм-канали переконували, що фахівці, які оглядали безпілотник, виявили два підривники, один із яких "затримувався на якийсь час".

"Що робить "Рубаку" ще небезпечнішим, то це підривник сповільненої дії. Цей унікальний механізм дозволяє затримати вибух на певний час після активації, що дозволяє дрону підлетіти до мети й завдати удару в несподіваний момент. Знахідка "Рубаки" у Брянській області викликала серйозне занепокоєння екстреними службами", – писали російські пропагандисти.

Однак загалом росіяни традиційно зверхньо висловлюються про продукти українського оборонпрому. За їхньою версією бойова частина "Рубак" складає заледве у 2-5 кг, тоді як, за оцінками Defense Express, вона може складати й 15 кг.