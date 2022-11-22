Про це в студії Еспресо розповів військовослужбовець 103 бригади сил ТрО ЗСУ Віктор Біщук.

"Не всі підрозділи ЗСУ забезпечені зимовою формою - частково видає держава, частково закривають волонтери, частково - місцеві адміністрації чи ради за свої кошти пошили і передали підрозділам. Це постійний процес. Армія - це близько 700 тис. людей і забезпечити її формою відповідного зразка та відповідно до державних вимог - це, напевно, тривалий процес", - зазначив він.

За його словами, є великий запит на засоби обігріву, в першу чергу, генератори.

"Там, де ЗСУ на Донеччині та Харківщині - немає світла від слова взагалі. Ти приїжджаєш на територію, де немає і не було електрики приблизно кілька місяців. Немає зв'язку, немає води, немає опалення. Ти повертаєшся у ХІХ століття. Тому генератори, буржуйки, теплий одяг і комплектуючі до автомобілів", - додав Біщук.

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Він розповів, що одним із факторів, який докорінно змінив характер війни стали зміни до законодавства, які в перші місяці дозволили ввозити вживані позашляховики з Європи.

"Тепер в нас на 5-10 військовослужбовців є принаймні один автомобіль. Це дозволяє дуже гнучко підходити до маневрів, пересування. Ми можемо уже набагато динамічніше пересуватися, швидше наступати - це також міняє характер війни", - підсумував військовий.

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