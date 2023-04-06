Про це йдеться на сайті установи.

На Алеї з'явилися зірки степового орла, бурого ведмедя, євроазійської рисі, чорного лелеки та крапчастої сипухи. Ці зірки знаходяться поруч з пам'ятками видатних людей - Тома Круза, Френка Синатри, Арнольда Шварценеггера та інших.

Активісти відзначають, що всі ці тварини на межі вимирання через російську агресію, тож РФ має виплатити відповідні репарації по закінченню війни.

"Росія вчиняє в Україні екоцид та екотероризм, цілеспрямовано знищує все живе. Через ракетні обстріли, підриви, замінування та інші варварські дії росіян масово гинуть тварини, як дикі, так і домашні. У зв’язку з екоцидом проти РФ мають бути запроваджені додаткові санкції. Країна-терорист повинна відповісти за порушення екологічної безпеки в Україні та долучитися до відновлення української екосистеми після війни шляхом виплати репарацій", - коментує засновник UAnimals Олександр Тодорчук.

Зазначається, що загалом під загрозою зникнення опинилися понад 80 видів тварин.

"10 національних природних парків, 8 заповідників і 2 біосферні заповідники окуповані, а в деяких із них росіяни дозволяють полювати та відстрілювати диких тварин, які були під охороною", - йдеться у повідомленні.

Акція пройшла в рамках міжнародної кампанії #StopEcocideUkraine, яка покликана притягнути Росію до відповідальності за екологічні злочини, вчинені під час війни в Україні.