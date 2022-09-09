На Ізюмському напрямку тривають танкові бої, а місцеві жителі, окрилені успіхами ЗСУ, виганяють окупантів з хат, - заступник командира батальйону "Карпатська Січ" Сабій
Ігор Сабій, заступник командира батальйону "Карпатська Січ", зазначив, що окупанти намагаються не допустити нашого просування, але мають суттєві проблеми з постачанням боєкомплектів, тому не можуть застосувати артилерію як раніше
Про це він повідомив в етері Еспресо.
"Наш підрозділ "Карпатська Січ" 49-й окремий батальйон "Легіону Свободи" продовжує вести активні бойові дії на Ізюмському напрямку. Перш за все, йдуть потужні танкові бої, ми палимо танки противника. Своєю чергою окупанти намагаються не допустити нашого просування та утримати за собою захоплені території, але мають суттєві проблеми з постачанням боєкомплектів. Відповідно, не можуть застосувати артилерію як раніше, тому і відбуваються танкові дуелі", - проінформував заступник командира батальйону "Карпатська Січ".
Ігор Сабій розповів цікаву інформацію з перехоплених розмов окупантів, що вони вже жаліються на те, що у тимчасово окупованих селах, де вони захопили будинки селян, місцеві жителі, окрилені успіхами ЗСУ, приходять і виганяють росіян зі своїх хат. І російські вояки у такому розгубленому стані, що навіть не опираються людям та виселяються з будинків.
"Також маємо інформацію, що багато окупантів переодягаються у цивільній одяг і тікають світ за очі. Морально-психологічний стан противника дуже важкий, він розуміє, що йде поразка, також немає боєкомплекту, жаліються, що у них залишилося по одному-два ріжки набоїв до автоматів, а чекати підмоги їм нема звідки", - додав Сабій.
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