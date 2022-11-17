Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у телеграмі.

"Російські окупанти завдали ракетних ударів по Ізюмському району. Зафіксовані влучання по критичній інфраструктурі. На жаль, постраждали 3 працівників, чоловіків госпіталізували до лікувальної установи", - йдеться в повідомленні.

У середу, 16 листопада, російські окупанти обстріляли Куп'янськ Харківської області під час ексгумації правоохоронцями тіла загиблої від російського артилерійського обстрілу 15 вересня.

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