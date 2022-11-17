На Харківщині окупанти влучили по критичній інфраструктурі, троє постраждалих
В Ізюмському районі Харківської області російські ракети влучили в об'єкт критичної інфраструктури
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у телеграмі.
"Російські окупанти завдали ракетних ударів по Ізюмському району. Зафіксовані влучання по критичній інфраструктурі. На жаль, постраждали 3 працівників, чоловіків госпіталізували до лікувальної установи", - йдеться в повідомленні.
- У середу, 16 листопада, російські окупанти обстріляли Куп'янськ Харківської області під час ексгумації правоохоронцями тіла загиблої від російського артилерійського обстрілу 15 вересня.
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