На Харківщині постійні обстріли, громадян закликають евакуюватись з лінії бойових дій, - депутат облради
Наразі тривають постійні обстріли Лозової, Дергачівської та Золочівської об'єднаних територіальних громад, півночі Харкова, також складна ситуація Ізюмсько-Барвінковському напрямку. Місцеивх закликали евакуюватися з лінії бойових дій
Про ситуацію на Харківщині розповів Олександр Скорик, депутат Харківської облради в етері Еспресо TV.
"Хто міг виїхати з Лозової, той виїхав. Закрили магазини, тому що там ситуація складна. Окрім того, що Лозова обстрілюється, ще кожного дня практично обстрілюється Дергачівська об'єднана територіальна громада, Золочівська об'єднана територіальна громада, північ міста Харкова у постійних канонадах. У нас Лозова це не єдине місце, де йде обстріл. Також ситуація на Ізюмсько- Барвінковському напрямку достатньо складна", - повідомив він.
За словами депутата, наразі в місті бачать, що багато людей повертається, не зважаючи на прохання того, щоб з Харківської області всіх евакуювали.
"Я хочу застерегти та зауважити, щоб не робили заяв, які є неконкретні з посиланням на цілу область, що Харківська область повинна евакуюватися разом з Донецькою та Луганською. Довелося голові ВЦА та меру міста спростовувати цю інформацію, щоб не зробити хаос у місті. Ми спостерігаємо, що іде потужний рух у Харків і також невеликий елемент паніки, деякі люди почали від'їжджати. Потім зробили уточнення, що з Барвінкова та Ізюму потрібна евакуація, саме на лінії бойових дій. Це уточнення було пізніше, а у людей вже паніка", – пояснив ситуацію Олександр Скорик.
- Нагадаємо, Верещук закликала мешканців Луганщини й Донеччини евакуйовуватися, поки є можливість. Також радять виїхати мешканцям Барвінкового та Лозової на Харківщині.
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