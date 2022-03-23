На Харківщині Повітряні сили ЗСУ збили одразу два літаки окупантів
У середу, 23 березня, українські засоби протиповітряної оборони збили в Харківській області два російські літаки
Про це повідомляє Повітряне командування "Схід".
У дописі зазначають, що південно-східний регіон Харківщини стає для окупантів другою Чорнобаївкою.
"Завдяки зенітним ракетним комплексам Повітряних сил вже традиційно день у день на цьому напрямку ворог втрачає свої літаки. Сьогодні вранці воїни протиповітряної оборони "приземлили" ще дві пташки окупантів, які несли смерть мирним містам", – йдеться в повідомленні.
- Нагадаємо, станом на 23 березня окупанти втратили 15,6 тис. військових, 517 танків, 124 гелікоптери і понад сотню літаків.
- Також повідомляли, що окупанти активно застосовують ракети й авіацію, у Білорусі військова техніка РБ і РФ переміщується до українського кордону, а небайдужі білоруси частково вивели з ладу залізничне сполучення між Україною та Білоруссю.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 30.01
-
EUR
Купівля 32.4Продаж 33.24
- Актуальне
- Важливе