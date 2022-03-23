На Харківщині Повітряні сили ЗСУ збили одразу два літаки окупантів

Про це повідомляє Повітряне командування "Схід".



У дописі зазначають, що південно-східний регіон Харківщини стає для окупантів другою Чорнобаївкою.



"Завдяки зенітним ракетним комплексам Повітряних сил вже традиційно день у день на цьому напрямку ворог втрачає свої літаки. Сьогодні вранці воїни протиповітряної оборони "приземлили" ще дві пташки окупантів, які несли смерть мирним містам", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, станом на 23 березня окупанти втратили 15,6 тис. військових, 517 танків, 124 гелікоптери і понад сотню літаків.

Також повідомляли, що окупанти активно застосовують ракети й авіацію, у Білорусі військова техніка РБ і РФ переміщується до українського кордону, а небайдужі білоруси частково вивели з ладу залізничне сполучення між Україною та Білоруссю.