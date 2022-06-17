На Харківщині росіяни поранили 4 людей за добу, пошкоджено будинки

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у телеграмі.

"Протягом минулої доби ворог обстрілював Шевченківський, Новобаварський та Холодногірський райони міста Харкова та населені пункти Харківської області. У Харкові пошкоджені промислові будівлі та будівлі приватного підприємства, жертв і постраждалих немає", - зазначив він.

Росіяни поцілили по приватних домоволодіннях у Дергачах. У Пісочині горіли господарча споруда й технічна будівля.

У Коробочкиному пошкоджено приватний будинок і гараж. Також росіяни знищили приватний автотранспорт.

По Золочеву загарбники гатили касетними боєприпасами. Унаслідок цього було поранено 82-річну жінку. У Морозівці Ізюмського району поранення отримав 70-річний чоловік.

"Загалом в Харківській області за минулу добу пошкоджено не менше 10 приватних будинків, зруйнована школа та багатоквартирний будинок, 2 цивільних поранені. Це все воєнні злочини російський окупантів!" - наголосив Олег Синєгубов.

На лінії фронту тривають бойові дії. На Харківському напрямку росіяни намагалися здійснити розвідку боєм у районі Кочубеївки, але зазнали втрат і відійшли.

"В районі Ізюма окупанти намагаються продовжити наступ в напрямку м. Слов'янськ. Наші захисники відбивають усі атаки ворога, завдають йому відчутних втрат. Допомагаймо ЗСУ та наближаймо перемогу!" - додав очільник ОВА.

Уночі 16 червня в Харкові окупанти обстріляли харчове підприємство, пошкодивши цех, офіси, склади та транспорт. Було розпочато кримінальне провадження.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb