Про це повідомила Харківська ОВА в телеграмі.

"Для 5 тисяч родин Харківського району повернули газопостачання після обстрілів. Харківгаз відновив газопостачання в домівках Дергачівської та Малоданилівської громад, де окупанти пошкодили газопровід середнього тиску", - зазначили в адміністрації.

Гвзопостачання відновили в Дергачах, селі Лужок, Малій Данилівці, Чайківці та Каравані.

"Сьогодні підключення будинків до газопостачання продовжується. Газовики вкотре з початку повномасштабного вторгнення агресора повертають газ на територію громад, повертають газ в оселі людей", - заявили в Харківській ОВА.

2 червня в Харкові для 8 тис. мешканців мікрорайону "Сонячний" відновили газопостачання, полагодивши обстріляні росіянами газогони.

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