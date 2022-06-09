На Харківщині в 5 тис. осель відновили газопостачання
На Харківщині полагодили пошкоджений росіянами газогін і відновили газопостачання для 5 тис. споживачів у двох громадах
Про це повідомила Харківська ОВА в телеграмі.
"Для 5 тисяч родин Харківського району повернули газопостачання після обстрілів. Харківгаз відновив газопостачання в домівках Дергачівської та Малоданилівської громад, де окупанти пошкодили газопровід середнього тиску", - зазначили в адміністрації.
Гвзопостачання відновили в Дергачах, селі Лужок, Малій Данилівці, Чайківці та Каравані.
"Сьогодні підключення будинків до газопостачання продовжується. Газовики вкотре з початку повномасштабного вторгнення агресора повертають газ на територію громад, повертають газ в оселі людей", - заявили в Харківській ОВА.
- 2 червня в Харкові для 8 тис. мешканців мікрорайону "Сонячний" відновили газопостачання, полагодивши обстріляні росіянами газогони.
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