На Харківщині знайшли спалені тіла двох закатованих окупантами людей: прокуратура почала досудове розслідування
22 квітня в Гусарівці на Харківщині знайшли закатованих і спалених чоловіка та жінку, яких росіяни вбили під час окупації села
Про це повідомив Офіс генпрокурора.
За інформацією слідства, під час окупації Гусарівки Ізюмського району російські військові катували та вбили чоловіка й жінку, а потім спалили їхні тіла. Після звільнення села 22 квітня загиблих знайшли в підвалі одного з будинків.
За процесуального керівництва прокурорів Харківщини розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Ізюмського районного управління поліції Головного управління Нацполіції в Харківській області. У подальшому провадження передадуть до Управління СБУ Харківщини.
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