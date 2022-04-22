На Харківщині знайшли спалені тіла двох закатованих окупантами людей: прокуратура почала досудове розслідування

Про це повідомив Офіс генпрокурора.



За інформацією слідства, під час окупації Гусарівки Ізюмського району російські військові катували та вбили чоловіка й жінку, а потім спалили їхні тіла. Після звільнення села 22 квітня загиблих знайшли в підвалі одного з будинків.



За процесуального керівництва прокурорів Харківщини розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).



Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Ізюмського районного управління поліції Головного управління Нацполіції в Харківській області. У подальшому провадження передадуть до Управління СБУ Харківщини.

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