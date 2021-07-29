На Харківщині знайшли вбитою 6-річну дівчинку, за підозрою у злочині затримано 13-річного хлопця
У смт Старий Салтів у покинутому будинку вночі знайшли тіло дівчинки з ознаками насильницької смерті
Про це повідомляє пресслужба поліції Харківської області.
Там заявили, що оперативно знайшли особу зловмисника – це 13-річний хлопець.
Зараз готується клопотання в суд про дозвіл на допит хлопця і поміщення його в приймальник-розподільник для дітей.
Про зникнення дитини о 19:10 повідомила мати дівчинки. Вона розказала, що її 6-річна донька самовільно пішла з двору будинку, де гуляла із 13-річним сусідським хлопчиком та додому не повернулася.
Відкрито справу про умисне вбивство. Хлопцю загрожує від 10 років до довічного ув'язнення.
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