На Харківщині знайшли вбитою 6-річну дівчинку, за підозрою у злочині затримано 13-річного хлопця

Про це повідомляє пресслужба поліції Харківської області.

Там заявили, що оперативно знайшли особу зловмисника – це 13-річний хлопець.

Зараз готується клопотання в суд про дозвіл на допит хлопця і поміщення його в приймальник-розподільник для дітей.

Про зникнення дитини о 19:10 повідомила мати дівчинки. Вона розказала, що її 6-річна донька самовільно пішла з двору будинку, де гуляла із 13-річним сусідським хлопчиком та додому не повернулася.

Відкрито справу про умисне вбивство. Хлопцю загрожує від 10 років до довічного ув'язнення.