На Херсонщині окупанти блокують мобільний зв'язок, - депутат облради
На тимчасово окупованій Херсонщині окупанти блокують інтернет і мобільний зв'язок
Про це депутат Херсонської облради Сергій Хлань написав у фейсбуці.
"Повідомляють що на території окупованої Херсонщини знову зникає мобільний зв’язок і Інтернет , окупанти навмисно блокують можливість херсонцям отримувати новини і спілкування між собою, бо в умовах реальної інформації всі їх плани, намагання і "перемоги" це просто фейк!" - наголосив він.
Зараз оператори й СБУ працюють над посиленням сигналу на Херсонщині.
- 30 квітня окупанти відключили зв’язок та інтернет в Херсонській та частині Запорізької області.
- 4 травня на Херсонщині відновили мобільний і фіксований зв'язок.
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