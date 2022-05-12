Про це депутат Херсонської облради Сергій Хлань написав у фейсбуці.

"Повідомляють що на території окупованої Херсонщини знову зникає мобільний зв’язок і Інтернет , окупанти навмисно блокують можливість херсонцям отримувати новини і спілкування між собою, бо в умовах реальної інформації всі їх плани, намагання і "перемоги" це просто фейк!" - наголосив він.

Зараз оператори й СБУ працюють над посиленням сигналу на Херсонщині.

30 квітня окупанти відключили зв’язок та інтернет в Херсонській та частині Запорізької області.

4 травня на Херсонщині відновили мобільний і фіксований зв'язок.

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