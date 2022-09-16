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Головна війна з Росією На Херсонщині окупанти не можуть забезпечити себе водою, частина із них тікає викраденими моторними човнами через Дніпро, - розвідка

На Херсонщині окупанти не можуть забезпечити себе водою, частина із них тікає викраденими моторними човнами через Дніпро, - розвідка

16 вересня, 2022 п'ятниця
12:21
війна з Росією російські окупанти

На тимчасово окупованій території Херсонської області рашисти не можуть забезпечити себе питною водою та боєприпасами. Частина підрозділів переправляється через Дніпро на вкрадених моторках

Про це інформує в телеграмі Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"Підрозділи ЗС РФ, які досі знаходяться на тимчасово окупованих територіях Херсонської області, відрізані від налагодженого постачання їжі та питної води. Зокрема, командування десантно-штурмового підрозділу повітряно-десантних військ ЗС РФ, який розташований неподалік Каховки, не може  розв'язати проблему забезпечення особового складу на передових позиціях питною водою та боєприпасами", - пишуть в розвідці.

Повідомляється, що місцеві в Херсонській області відмовляють рашистам у продовольстві навіть під примусом. Нині окупантам доводиться поповнювати запаси води і боєкомплекту вночі викраденим цивільним автотранспортом.

Крім того, декілька підрозділів армії РФ на Херсонщині отримали наказ про виведення на лівий берег Дніпра, використовуючи викрадені моторні човни.

"Поблизу місця паромної переправи через Дніпро зафіксовано появу кількох груп беззбройних рашистів по 10-20 осіб. Ці військовослужбовці відмовились брати участь у бойових діях. В результаті, командири підрозділів зняли їх з усіх видів постачання, вилучили зброю та відпустили "на вільні хліба". Наразі вони вимушені жебракувати у місцевих жителів та шукають можливості повернутися додому", - йдеться в повідомленні.

  • 15 вересня, ЗСУ знищили 5 складів з боєкомплектами, 2 бази окупантів і 1 штаб росіян на окупованих територіях.

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російська армія
Херсонщина
окуповані території
окупанти
ГУР
Міністр оборони України
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