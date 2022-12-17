На Київщині поліцейські виявили вісім місць, де впали збиті 16 грудня російські ракети

Про це повідомив у telegram очільник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

"8 місць падіння збитих ворожих ракет вже виявили і оглянули поліцейські Київщини, робота з пошуку уламків триває. Дякуємо нашим ППО за ефективну роботу, а громадянам - за своєчасне повідомлення до поліції про проліт ракет", - зазначив Нєбитов.

За його інформацією, внаслідок учорашньої атаки пошкоджено дев'яти приватних будинків, приватне майно й автомобілі у Фастівському, Броварському, Бучанському районах.

Нєбитов також додав, що через влучання у критичну інфраструктуру частина населених пунктів області залишились без електропостачання, тривають роботи з його відновлення.

Під час повітряної тривоги 16 грудня в усіх областях України в низці регіонів повідомили про роботу ППО, у Харкові окупанти тричі ударили по критичній інфраструктурі.

Уранці 16 грудня під час масових ракетних ударів по Україні російські ракети поцілили у Кривий Ріг. Відомо, що снаряд влучив у житловий будинок, під завалами можуть бути люди.

Укрзалізниця повідомляє про знеструмлення залізничних дільниць на Харківщині, Кіровоградщині, Донеччині та Дніпропетровщині внаслідок пошкодження енергетичної інфраструктури 16 грудня.

Також під час масової ракетної атаки російських окупантів по Україні в Запоріжжі зафіксували влучання близько 12 ракет ворога.

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