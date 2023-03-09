Такі рекомендації було прийнято Департаментом освіти і науки Київської обласної військової адміністрації.

"Рішення обумовлене безпековою ситуацією та масованим ракетним ударом ворога, що відбувся в ніч із 8 та 9 березня. Воно стосується всіх освітніх закладів будь-яких форм власності", - зазначили в Київській ОВА.



"Закладам дошкільної освіти рекомендовано працювати в режимі чергових груп", - додали там.



В ОВА закликали громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.