На Київщині школи перевели на дистанційку, а садочкам рекомендували працювати в режимі чергових груп
На Київщині через масовану ракетну атаку 9 березня школи перевели на дистанційне навчання, а садочкам рекомендували працювати в режимі чергових груп
Такі рекомендації було прийнято Департаментом освіти і науки Київської обласної військової адміністрації.
"Рішення обумовлене безпековою ситуацією та масованим ракетним ударом ворога, що відбувся в ніч із 8 та 9 березня. Воно стосується всіх освітніх закладів будь-яких форм власності", - зазначили в Київській ОВА.
"Закладам дошкільної освіти рекомендовано працювати в режимі чергових груп", - додали там.
В ОВА закликали громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.
- У ніч на 9 березня ворог випустив по Україні 81 ракету.
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