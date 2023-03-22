Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Новини На Київщині та Одещині жителі можуть чуть звуки вибухів: заплановано технічні роботи

На Київщині та Одещині жителі можуть чуть звуки вибухів: заплановано технічні роботи

22 березня, 2023 середа
08:21
Новини

На 22 березня запланована низка технічних робіт у Київській та Одеській областях, жителів попереджають про можливі звуки вибухів

Про це повідомляє місцева влада.

У Київській обласній військовій адміністрації ствердили, що впродовж 22 березня  на ТДВ "Рокитнянський гранкар'єр" у Білоцерківському районі проведуть вибухові роботи.

"Зберігайте спокій, будьте обачними та слідкуйте за інформацією лише з офіційних джерел!" - зазначили в КОВА.

Попереджають про ймовірні звуки вибухів і мешканців Одещини: "Виявлені напередодні в Березівському районі 7 артилерійських снарядів калібру 76 мм часів Другої світової війни будуть контрольовано знищені фахівцями ДСНС", - ствердив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук.

  • Нагадаємо, увечері 21 березня російські винищувачі СУ-35 здійснили пуск ракет з моря по Одеській області. Дві ракети збили сили ППО. Ще одна ракета влучила в будівлю монастиря УПЦ МП, є поранені.
  • А в ніч на 22 березня Київ та Київська область опинилися під атакою дронами. Спрацювала ППО: усі повітряні цілі ліквідовано.
Читайте також:
Віталій Портников
19 березня, 2023 неділя
Путін обов'язково полетить у Таджикистан як країну-учасницю Римського статуту, щоб принизити міжнародне право, - Портников
Києво-Печерська Лавра
19 березня, 2023 неділя
Ченці Московського патріархату отримали інструкції на випадок примусового виселення з Лаври, - ЗМІ
Путін і Сі Цзіньпін у Москві
21 березня, 2023 вiвторок
Китай не надаватиме Путіну підтримку для подолання невдач в Україні, - ISW
Київ
+8°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.25
    Купівля 38.25
    Продаж 39.01
  • EUR
    Купівля 40.38
    Продаж 41.28
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, середа
22 березня
09:07
Оновлено
Атака на Київщину 22 березня
На Київщині внаслідок атаки дронами пошкоджено цивільний об'єкт, є загиблі й поранені
08:46
касетні боєприпаси
Республіканці закликали Байдена надіслати Україні касетні боєприпаси
08:37
Оновлено
ППО NASAMS
Від нічної атаки росіян на Житомирщині постраждав об'єкт інфраструктури
08:13
Херсонщина обстріл
Росіяни випустили майже 250 снарядів по Херсонщині минулої доби, є поранені
08:08
Інфографіка
знищена техніка окупантів
За добу ЗСУ ліквідували 920 окупантів, 16 БПЛА, 5 танків й 2 крилаті ракети
08:00
OPINION
Юрій Богданов
Чому візит Кішіди такий важливий
07:52
Аеропорт Алеппо в Сирії
У Сирії заявили про ізраїльську ракетну атаку на аеропорт Алеппо
07:32
Речник міністерства оборони США Джон Кірбі
У США не виключають, що Росія може готувати ще один наступ на Україну найближчими тижнями
07:31
Севастополь
Влада окупованого Севастополя заявила про атаку морськими дронами, у трьох бухтах зупинено рух транспорту
07:12
В Австралії виявили новий рідкісний вид гігантського павука
06:56
дрон Shahed-136
Вночі ЗСУ знищили 16 з 21 "шахеда", які запустив ворог, - Генштаб
06:47
британія україна
РФ дезінформує про снаряди зі збідненим ураном для України, – британське міноборони
06:32
Латвія
Україна отримає медичне обладнання від Латвії на майже на €300 тисяч
06:17
TikTok
Це забере 150 млн користувачів, для TikTok настав вирішальний момент, - гендиректор компанії про можливу заборону застосунку в США
05:36
керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк
У Джанкої вибухи пошкодили вузлову станцію, її використання наразі неможливе, - ОК "Південь"
04:37
путін та пригожин
ISW: найближчим часом російська армія ризикує втратити більшу частину найманців-зеків
04:33
Оновлено
Хмельницький
У Хмельницькому працювала ППО, прильотів не зафіксовано
03:35
На фото: Олександр Усик з дружиною Катериною
Окупанти викрали бойлер з будинку Усика з-під Києва
02:10
Ілля Забарний
Найдорожчий центрбек України не зіграє проти Англії у відборі на Євро-2024
01:52
окупант Бердянськ
Окупанти провели рейд у селі неподалік Бердянська: обшукували будинки та погрожували мешканцям, - ЦНС
01:33
Морська піхота, ЗСУ, українські військові
Українські морпіхи ліквідували за день 35 росіян
00:59
українські фанати
Times: на матчі Англія - Україна очікується аншлаг, на стадіон прийде 4,2 тис. українців
00:54
Почесна відзнака "Місто-герой України"
Зеленський затвердив положення й малюнок відзнаки "Місто-герой України"
00:42
Пєсков та Путін
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 21 березня
00:33
Мірча Луческу
"Динамо" ризикує втратити Луческу: 77-річного тренера збирається переманити "Ніцца"
00:26
Інгріда Шимоніте та Патріарх Варфоломій
Вивести церкву з-під впливу Москви: Вселенський патріархат посилить присутність у Литві
00:19
Сумщина
Російський БПЛА скинув вибуховий пристрій на Сумщину
00:07
Навчання українських саперів у Литві
У Литві розпочалися курси для українських саперів
2023, вiвторок
21 березня
23:48
Ексклюзив
Не завершивши кампанію боїв за Бахмут, росіяни хочуть спробувати скувати нас боями за Авдіївку, - військовий експерт Киричевський
23:46
Білий дім
У Білому домі не вважають, що Китай має неупереджену позицію щодо російсько-української війни 
23:39
Оновлено
на фото: Часів Яр
Росія обстріляла Донеччину з "Торнадо": щонайменше 3 людей загинули
23:13
Весняні зустрічі Міжнародного валютного фонду (МВФ) і Світового банку біля штаб-квартири МВФ у Вашингтоні, округ Колумбія
Україна та МВФ домовились про чотирирічну програму фінансування на понад $15 млрд
23:09
Володимир Зеленський
Мощун став першим великим кроком нашої держави до перемоги у війні, - Зеленський
22:46
Ексклюзив
преса
Україна - форпост боротьби за демократію у світі й преса у нас не може бути "частково вільною", як оцінив Держдеп США, - нардеп Княжицький
22:40
Луїс Інасіо Лула да Сілва
"Винятковий внесок у припинення війни": президент Бразилії хоче обговорити з Китаєм мирні переговори між Росією і Україною
22:31
Мавка. Лісова пісня
"Мавка" стала найкасовішим українським фільмом за часів незалежності
22:14
Оновлено
Наслідки ракетного удару по Одесі 21 березня 2023 р.
Росіяни вдарили по Одесі ракетами: влучили в будівлю монастиря УПЦ МП, є поранені
22:14
Оновлено
танк Абрамс
Пентагон надасть Україні старіші моделі танків Abrams замість нових, аби пришвидшити їх передачу
22:05
землетрус
В Афганістані зафіксували землетрус магнітудою 6,8
21:59
Огляд
світ, міжнародний огляд
Росіяни б'ють по Одещині, Китай продав Росії дронів на $12 млн, а прем'єр Японії несподівано прибув до Києва. Світові ЗМІ про Україну 21 березня
Більше статей
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV