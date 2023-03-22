На Київщині та Одещині жителі можуть чуть звуки вибухів: заплановано технічні роботи

Про це повідомляє місцева влада.

У Київській обласній військовій адміністрації ствердили, що впродовж 22 березня на ТДВ "Рокитнянський гранкар'єр" у Білоцерківському районі проведуть вибухові роботи.

"Зберігайте спокій, будьте обачними та слідкуйте за інформацією лише з офіційних джерел!" - зазначили в КОВА.

Попереджають про ймовірні звуки вибухів і мешканців Одещини: "Виявлені напередодні в Березівському районі 7 артилерійських снарядів калібру 76 мм часів Другої світової війни будуть контрольовано знищені фахівцями ДСНС", - ствердив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук.