На Київщині та Одещині жителі можуть чуть звуки вибухів: заплановано технічні роботи
На 22 березня запланована низка технічних робіт у Київській та Одеській областях, жителів попереджають про можливі звуки вибухів
Про це повідомляє місцева влада.
У Київській обласній військовій адміністрації ствердили, що впродовж 22 березня на ТДВ "Рокитнянський гранкар'єр" у Білоцерківському районі проведуть вибухові роботи.
"Зберігайте спокій, будьте обачними та слідкуйте за інформацією лише з офіційних джерел!" - зазначили в КОВА.
Попереджають про ймовірні звуки вибухів і мешканців Одещини: "Виявлені напередодні в Березівському районі 7 артилерійських снарядів калібру 76 мм часів Другої світової війни будуть контрольовано знищені фахівцями ДСНС", - ствердив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук.
- Нагадаємо, увечері 21 березня російські винищувачі СУ-35 здійснили пуск ракет з моря по Одеській області. Дві ракети збили сили ППО. Ще одна ракета влучила в будівлю монастиря УПЦ МП, є поранені.
- А в ніч на 22 березня Київ та Київська область опинилися під атакою дронами. Спрацювала ППО: усі повітряні цілі ліквідовано.
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