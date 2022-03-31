На Київському напрямку нацгвардійці знищили російські РСЗВ, дві самохідні артилерійські установки й кілька десятків техніки
На Київському напрямку за добу Нацгвардія знищила російські РСЗВ, дві САУ та кілька десятків бронетанкової й автомобільної техніки
Про це повідомила Нацгвардія.
У відомстві зазначили, що нацгвардійці активно обороняють Київ на всіх напрямках із перших днів повномасштабної війни РФ проти України.
"Протягом доби підрозділи Національної гвардії України під час боїв з російськими окупантами завдали вогневого ураження по позиціях у районам зосередження противника. На київському напрямку наші артилерійські підрозділи знищили дві самохідні артилерійські установки, ракетні системи залпового вогню та кілька десятків бронетанкової та автомобільної техніки ворога", - наголосили в Нацгвардії.
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