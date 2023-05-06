На Кубані водій авто, яке зупинив ОМОН, підірвав себе гранатою
У суботу, 6 травня, надзвичайна ситуація трапилась на Кубані, де водій авто, яке зупинив ОМОН, підірвав себе гранатою
Про це повідомляє "Ехо Кавказа".
Інцидент стався у місті Єйськ Краснодарського краю РФ. Стверджується, що місцевий житель підірвав себе після того, як відмовився показувати документи під час перевірки.
На відео видно, що вибух стався усередині авто "Ниви" у той момент, коли автівку із двох боків почали брати штурмом озброєні ОМОНівці у бронежилетах.
Про постраждалих не повідомляється, як і про те, чи вижив водій.
- 6 травня у Свердловській області РФ сталась масштабна лісова пожежа, вогонь дійшов до складів з порохом, внаслідок чого чути вибухи.
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