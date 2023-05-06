На Кубані водій авто, яке зупинив ОМОН, підірвав себе гранатою

Про це повідомляє "Ехо Кавказа".

Інцидент стався у місті Єйськ Краснодарського краю РФ. Стверджується, що місцевий житель підірвав себе після того, як відмовився показувати документи під час перевірки.

На відео видно, що вибух стався усередині авто "Ниви" у той момент, коли автівку із двох боків почали брати штурмом озброєні ОМОНівці у бронежилетах.

Про постраждалих не повідомляється, як і про те, чи вижив водій.