Про це розповіла депутатка Херсонської міськради Оксана Погомій в етері Еспресо.

"Уже починаються кишкові захворювання. Люди не знають, які саме, тому що тим, хто не взяв російський паспорт, відмовляють у наданні медичної допомоги", - наголосила вона.

Оксана Погомій зазначила, що така ситуація на всьому лівобережжі Херсонщини, тому ті, хто може евакуюватися, виїжджають.