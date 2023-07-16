На лівобережжі Херсонщини окупанти відмовляють у меддопомозі людям без паспортів РФ, - депутатка міськради Погомій
На тимчасово окупованій частині Херсонщини люди хворіють на кишкові інфекції, але не отримують лікування через відсутність паспортів РФ
Про це розповіла депутатка Херсонської міськради Оксана Погомій в етері Еспресо.
"Уже починаються кишкові захворювання. Люди не знають, які саме, тому що тим, хто не взяв російський паспорт, відмовляють у наданні медичної допомоги", - наголосила вона.
Оксана Погомій зазначила, що така ситуація на всьому лівобережжі Херсонщини, тому ті, хто може евакуюватися, виїжджають.
- 5 липня Генштаб ЗСУ повідомив, що окупанти намагаються приховати зростання кількості інфекційних захворювань у тимчасово окупованих Скадовську та Генічеську Херсонської області, натомість приховано вакцинують від холери представників "адміністрацій".
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