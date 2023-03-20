На лівому березі Києва зранку зафіксували високий рівень забрудненості повітря
Станом на ранок 20 березня рівень забрудненості атмосферного повітря в Києві середній на правому та високий на лівому березі
Про це повідомили в telegram-каналі КМДА.
Зазначається, що ймовірною причиною є метеорологічні умови, які сприяють накопиченню та утриманню шкідливих домішок у приземному шарі повітря.
До нормалізації ситуації рекомендується утриматися від провітрювання приміщень та фізичної активності на відкритому повітрі.
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За даними моніторингу якості повітря IQAir, індекс якості повітря та забруднення атмосфери у Київ становить 128 "Шкідливо для вразливих груп".
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